GoldenEye 007 : après 25 ans, le jeu n’est plus interdit en Allemagne

GoldenEye 007 est l’un des jeux les plus populaires des années 90. Sans aller plus loin, c’est pour beaucoup le meilleur titre basé sur la licence créée par Ian Fleming. L’une des œuvres les plus remarquables de Rare pour Nintendo 64 et qui, jusqu’à aujourd’hui, était interdite en Allemagne car considérée comme « nuisible aux jeunes ». Eh bien, son interdiction a pris fin après 25 ans. Le détail intéressant du mouvement est qu’il n’a pas expiré en raison du passage du temps, mais à la demande d’une entité (sans le préciser), selon le média allemand Schnittberichte.

De son côté, le portail VGC souligne, en se faisant l’écho de l’actualité, que l’on a vu récemment deux cas similaires : ceux de BloodRayne et BloodRayne 2, longtemps interdits pour la même raison et qu’après avoir mis fin à leur exil, ils ont reçu des remasters sur Nintendo Switch. Le point est logique du fait que Nintendo a son siège dans le pays teutonique ; si un titre y est interdit, il n’est pas possible de le lancer dans un autre pays européen. Cependant, cela ne signifie pas que GoldenEye 007 est en route, ni qu’il y a quelqu’un qui travaille sur un retour hypothétique.

Bond, James Bond

Le secret du succès de l’aventure de l’Agent 007 sur Nintendo 64 résidait dans deux aspects essentiels. D’une part, Rare a su concevoir un FPS en avance sur son temps, qui a étonné tout le monde en 1997 grâce à la qualité de toutes ses sections (multijoueur jusqu’à 4 joueurs inclus). D’autre part, la grande fidélité qu’il a entretenue avec le film avec Pierce Brosnan a ravi tous les fans de James Bond.

GoldenEye 007 a fait ses débuts sur la Nintendo 64 en 1997. Actuellement, il n’est disponible à l’achat sur aucune autre plate-forme.

Origine | Schnittberichte; via VGC