Id Software (doom, Quake) Recrute Pour "un Spf D'action Emblématique"

Avec une récente mise à jour de Doom Eternal qui a ajouté du contenu très intéressant, ID Software semble loin de faire une pause, car ils recherchent déjà du personnel pour leur prochain projet. Les créateurs de shooters prestigieux tels que Doom, Quake ou le plus récent Rage et sa suite recherchent spécifiquement, entre autres postes, un Animator et un Environment Artist, en plus d’autres postes de nature technique.

Les offres d’emploi artistiques parlent de postes où ils seront « responsables de la visualisation et de la mise en œuvre de qualité AAA dans des environnements et des vues fantastiques et de science-fiction ». Précisément pour ce type de réglage nécessite une certaine expérience dans les offres susmentionnées.

Perte? tremblement de terre ?

Ce qui n’est pas précisé, c’est pour quelle franchise il serait travaillé, mais ils parlent d’un FPS « iconique et longue distance », qui jette le dévolu directement sur Doom ou Quake, qui a récemment vu ses trois premiers opus réédités pour célébrer le 25 ans après sa sortie originale. Il l’a fait avec style, avec une résolution 4K et un mode multijoueur jusqu’à 8 joueurs, ainsi qu’une prise en charge des mods. Il est disponible sur toutes les plateformes, et inclus dans le catalogue Xbox Game Pass.

Cela dit, tout indique que ce prochain match serait encadré dans l’une des deux franchises évoquées. Justement cette réédition de Quake pourrait bien servir de ballon sonde pour vérifier l’accueil du retour de cette licence mythique, reine des cybercafés dans les années 90. Quake Champions s’est aussi essayé, un multijoueur qui, malgré le passage au format free to play , il n’a pas eu l’impact que Bethesda et ID Software espéraient sûrement.

Source : VGC