Forspoken dévoile une liste de scénaristes du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo…

L’une des prochaines grandes sorties de Square Enix, la console exclusive sur PS5 Forspoken, s’est révélée être un titre vraiment ambitieux. A tel point que l’un des scénaristes de l’histoire et son lore, Gary Whitta, a parlé de la pléthore d’écrivains derrière le jeu et en plus d’Ammy Hennig, qui avait été annoncée précédemment, il y en a bien d’autres issus de médias comme le cinéma, la télévision , etc … ce qui montre clairement à quel point la société japonaise vise Forspoken.

Un groupe de « noms géniaux »

Witta a parlé d’une équipe de « noms géniaux », dont certains n’ont en fait pas encore été révélés. En fait, Whitta lui-même a un cursus dans lequel il se vante d’avoir participé à des films tels que The Book of Eli, After Earth ou Rogue One : A Star Wars Story, ainsi qu’à des jeux vidéo tels que The Walking Dead de Telltale Games. A ses côtés, comme nous l’avons déjà dit, Amy Hennig, un nom bien connu dans l’industrie avec une carrière de plus de 40 ans et des jeux vidéo tels que Soul Reaver ou la saga Uncharted à son actif.

A cette occasion, les deux nouveaux noms dévoilés sont, d’une part, Allison Rymer, connue pour son travail sur la série Netflix Shadowhunters, et Todd Stashwick, acteur et scénariste qui a participé à des séries telles que 911, SWAT, American Horror Story. ou Gotham, parmi tant d’autres.

« Il est rapidement devenu clair pour moi qu’un travail de cette envergure – construire un univers entier, avec une mythologie profonde et une histoire épique, avec tout son potentiel – nécessitait plus d’imagination que je ne pouvais m’en offrir », explique Whitta. « C’est une pratique courante dans le monde du cinéma et de la télévision de rassembler un groupe d’écrivains talentueux pour explorer et exploiter toutes les possibilités créatives, alors j’ai suggéré de le faire. Nous rassemblons un groupe d’écrivains incroyablement divers et talentueux de tous les domaines de la le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et la littérature fantastique, pour plonger dans ce monde et le construire en détail. Il y avait des noms vraiment impressionnants dans cette salle qui n’ont pas encore été annoncés, mais je suppose que vous en entendrez davantage parler au fur et à mesure que nous se rapprocher de sa sortie. « .

Forspoken, anciennement connu sous le nom de Projet Athia, devrait être lancé au printemps 2022 sur PS5 et PC.

Source : Radar de jeux