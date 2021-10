Oculus Quest 2 supprimera bientôt la connexion Facebook

Facebook a récemment annoncé le changement de nom de la marque, qui sera rebaptisée Meta. Le mouvement stratégique aura des effets sur plusieurs fronts, et l’un d’eux a attiré l’attention des joueurs qui ne sont pas à l’aise de devoir lier leurs comptes sur les réseaux sociaux à d’autres services : il s’agit d’Oculus Quest 2, l’appareil de réalité virtuelle qui actuellement — et depuis son arrivée, nécessite de se connecter au célèbre réseau social de Mark Zuckerberg pour fonctionner. Eh bien, selon les mots du fondateur de l’entreprise lui-même, ils sont déjà au travail pour rendre ce processus plus flexible pour l’année prochaine.

Resident Evil 4, le joyau d’Oculus Quest 2

S’il y a un jeu qui ne pouvait pas manquer son rendez-vous avec la première d’un nouvel appareil, c’était le Resident Evil 4 ignifuge. Chez Netcost-Security, nous avons apprécié cette version et elle nous a agréablement surpris ; Dans notre analyse (8,7 sur 10), nous disions qu’« il est capable de nous faire redécouvrir un classique que l’on connaît par cœur, qui peut même nous rendre paresseux pour reprendre une énième fois, et nous rattraper comme si c’était notre premier jeu. Le combat est dynamique, polyvalent, parfaitement conçu pour la VR et avec la vertu de maintenir la tension des grands moments que le jeu original avait « , et que » 16 ans plus tard, il devient l’une des grandes expériences de 2021 « .

GTA San Andreas VR, une autre exclusivité de poids

Grand Theft Auto: San Andreas n’est pas seulement une nouveauté pour le remastering inclus dans la future trilogie GTA, mais pour l’annonce d’une version pour la réalité virtuelle qui arrivera exclusivement pour Oculus Quest 2. Le jeu est actuellement en développement et pour le At the moment où sa date de sortie n’est pas connue.

