Cyberpunk 2077 continuera de recevoir plus de mises à jour et de DLC gratuits en 2022

Jeudi dernier, CD Projekt a mis à jour de manière inattendue la future feuille de route du contenu du controversé Cyberpunk 2077, qui a récemment vu sa mise à jour de nouvelle génération être retardée. Cette feuille de route marque l’année 2022 comme la clé de l’avenir du titre, puisqu’il recevra, en plus de cette mise à jour, d’autres avec plus de contenu, des correctifs pour corriger les erreurs et, soi-disant, certaines des extensions prévues pour le jeu.

On dit soi-disant car malgré le fait que ces grosses extensions prévues pour Cyberpunk 2077, de la taille de Hearts of Stone et Blood & Wine dans The Witcher 3, rien ne semble indiquer qu’elles n’aient pas du tout été annulées, même avec les problèmes que le jeu a apporté depuis le même jour de son lancement. Selon cette nouvelle feuille de route, le dernier contenu qui arrivera en cette année 2021 en cours sera le patch 1.31, qui résoudra plusieurs bugs qui entravent la progression dans certaines missions, en plus d’optimiser l’utilisation de la mémoire GPU sur PS4.

Le contenu, un an plus tard

Bien que CD Projekt ait promis de continuer à fournir du contenu gratuit à Cyberpunk 2077 au cours de cette 2021, des défaillances techniques en particulier dans les consoles de dernière génération, PS4 et Xbox One, ont obligé le studio polonais à concentrer une grande partie de ses efforts sur les résoudre. En fait, le seul contenu supplémentaire gratuit arrivé au cours de ces presque 12 mois de jeu sur le marché est arrivé en août, avec le patch 1.30, et c’était une apparition alternative pour Johnny Silverhand, deux vestes pour V, le protagoniste, et un nouveau véhicule. Tous les DLC gratuits, initialement prévus pour commencer à être déployés plus tôt cette année, incluraient « un bon tas de trucs sympas qui donneront encore plus de vie au monde du futur sombre », selon CD Projekt.

Les Polonais n’ont pas donné de raison précise au retard de ces contenus, mais il fallait s’y attendre sachant que, comme nous l’avons dit précédemment, la version pour PS5 et Xbox Series attendra, au moins, le mois de janvier, puisqu’ils a marqué le Q1 comme fenêtre de publication pour cette mise à jour. Ce retard était dû aux « recommandations fournies par les personnes qui surveillent le développement ».

Source : CD Project