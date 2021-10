Tekken 7: Legendary Edition est officiel, mais n’inclut pas tous les personnages DLC

Tekken 7 : Legendary Edition est une réalité. Il s’agit d’une version améliorée qui rassemble divers contenus venus au jeu après son lancement et sera disponible sur PS4 et Xbox One le 12 novembre en Europe. Via Twitter, Bandai Namco a confirmé que le jeu comprend 8 personnages sortis via DLC, ce qui a attiré l’attention de la communauté, puisque jusqu’à 15 ont été ajoutés via ce modèle commercial. Ensuite, nous vous laissons la liste complète des combattants supplémentaires.

Des personnages emblématiques de #TEKKEN de retour dans une nouvelle version box de TEKKEN 7 ! ?? L’édition légendaire comprend le jeu de base avec une liste de 36 combattants et 8 personnages DLC précédemment sortis des jeux TEKKEN précédents. Disponible le 12 novembre chez certains détaillants de l’UE ! ?? pic.twitter.com/N6SWDIVrQO – BANDAI NAMCO EUROPE (@BandaiNamcoEU) 29 octobre 2021

Tekken 7 : Édition Légendaire | Personnages DLC inclus

Voici les 8 personnages qui ont été publiés en tant qu’extension payante et sont inclus dans la liste des combattants. Comme vous pouvez le constater, certains comme Noctis Lucis Caelum (Final Fantasy XV), Violet (Tekken 4, Tekken Tag Tournament 2), Negan (The Walking Dead) brillent par leur absence.

Kunimitsu

Roi des armures

anna williams

Zafina

Ganryu

Craig Marduk

Julia Chang

Lei wulong

Tekken 7 : le retour retentissant de la saga Harada

C’est ainsi que nous l’avons défini dans notre analyse (8,3 sur 10), dans laquelle nous disions que « c’est un jeu robuste, excellent en termes de mécanique de combat mais peut-être un peu vague ou conformiste lorsqu’il s’agit de proposer un package de contenu au à la hauteur des attentes « et que » Harada et son équipe sont maîtres à leur manière et que comme base, nous sommes face à un jeu qui ravira les fans de la licence et qui s’ajoute fortement à la liste des grands jeux de combat de l’année « .

Tekken 7 : Legendary Edition sortira en Europe le 12 novembre sur PS4 et Xbox One. Bien entendu, il sera compatible avec PS5 et Xbox Series X | S grâce à une rétrocompatibilité.

