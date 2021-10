Des jeux gratuits Gold de novembre 2021 annoncés pour Xbox Series X | S et Xbox One

Microsoft a annoncé les quatre jeux faisant partie de la gamme Games With Gold au mois de novembre, disponibles pour tous les abonnés à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate, un service qui inclut les deux pour 12,99 euros par mois. Une fois ajoutés à la bibliothèque, nous pouvons les télécharger et les lire quand nous le voulons tant que nous sommes abonnés à l’un des deux services d’abonnement de Microsoft, pouvant en profiter à la fois sur Xbox One et Xbox Series.

Les quatre matchs du mois

L’un des quatre jeux que nous pourrons télécharger en novembre avec notre abonnement sera Moving Out, un simulateur coopératif amusant et fou qui mettra nos compétences de débardeurs à l’épreuve. Il est développé par le petit studio SMG Studio, et est idéal pour ceux qui ont apprécié la saga Overcooked, par exemple. Il sera disponible tout le mois de novembre, du 1er au 30 plus précisément.

Nous aurons également à disposition Kingdom Two Crowns, un simulateur de monarque complet dans lequel gérer et étendre notre royaume dans un cadre médiéval qui nous mènera même au Japon féodal. Nous pouvons le télécharger du 16 novembre au 15 décembre.

Pendant ce temps, les deux autres jeux qui font partie de cette rotation mensuelle de Games With Gold proviennent de la génération Xbox 360, pouvant les jouer à la fois sur Xbox One et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité des deux consoles. L’un d’eux est Rocket Knight, une curieuse plate-forme qui est une révision du classique de Konami pour Mega Drive sorti en 1993. L’autre sera LEGO Batman 2 DC Super Heroes, un jeu fidèle à la proposition classique de TT Games avec les différentes licences représentées avec les pièces de la très populaire société danoise, à savoir : action, plateformes, exploration et puzzles simples pour toute la famille.

Moving Out, disponible du 1er au 30 novembre sur Xbox One et Xobx Series S/X

Kingdom Two Crowns, disponible du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One et Xbox Series S/X

Rocket Knight, disponible du 1er au 15 novembre sur Xbox One et Xbox Series S/X

LEGO Batman 2 DC Super Heroes, disponible du 16 au 30 novembre.

