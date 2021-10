Fortnite : Jinx de League of Legends arriverait sous forme de skin selon les fuites

Fortnite continue avec toutes sortes de collaborations pour enrichir son univers. Le prochain serait Jinx, de League of Legends, qui viendrait sur le jeu vidéo Epic Games en tant que skin pour célébrer le lancement de la série animée Arcane sur Netflix. Nous vous disons tout ce que nous savons sur le skin Jinx de LoL dans la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite : un skin League of Legends Jinx arrive en jeu

D’après les informations recueillies sur NiteStats, un site Web doté d’un serveur Discord privé où sont partagées toutes sortes d’informations et de fuites provenant de sources fiables – et dont nous sommes membres -, nous avons pu apprendre qu’à l’occasion de la célébration de la première de la série animée Arcane de League of Legends sur Netflix le 7 novembre, Epic Games aurait trouvé un accord avec Riot Games pour lancer un skin Jinx dans Fortnite.

Au moment de la rédaction de ce contenu, ce contenu pourrait être crypté dans le système de fichiers Fortnite Battle Royale, ou pourrait y être ajouté via le patch 18.40, qui devrait être le dernier patch de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite.

Le créateur de contenu TheGrefg a annoncé dans un live le mercredi 28 octobre dernier que « la semaine prochaine », c’est-à-dire la semaine qui commence le 1er novembre, « je présente un nouveau skin dans Fortnite. J’ai été choisi pour faire le lancement d’un nouveau skin. Evidemment ce n’est pas ma skin, mais c’est tellement spécial qu’ils veulent que je la lance. » Il ne nous semble pas déraisonnable qu’Epic Games ait voulu qu’un influenceur de la profondeur de Grefg soit celui qui en fasse l’annonce officielle.

Nous supposons que le skin de Jinx coïnciderait avec la première de la série Arcane sur Netflix le 11/07/2021, il est donc possible que l’annonce officielle arrive un jour plus tôt, que son contenu soit décrypté le même jour, et que le skin soit car leurs articles arrivent le même 7 novembre au magasin Fortnite. Dès que nous en saurons plus, nous vous en informerons.

Source : NiteStats, Twitch / TheGrefg