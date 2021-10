Red Bull Solo Q : suivez la grande finale nationale de League of Legends en direct sur Twitch

Red Bull Solo Q, la compétition individuelle la plus importante de League of Legends dans le monde, célèbre la Grande Finale nationale ce week-end. Ainsi, ce samedi 30 octobre 2021 prochain, les 8 joueurs les mieux classés s’affronteront en duel pour briguer le précieux sceptre au niveau national, une couronne à laquelle plus de 1 300 participants ont aspiré depuis le début du championnat national le mois dernier en mai. 2021.

Spectacle avec deux membres des Giants : Jess et Th3Antonio

Ainsi, les 8 retenus pour la Grande Finale Nationale sont : B0nd9, ArturoSelone, Kamikaze_lol, Detorax12, W1k3r, manumatador, Croxaki et Surentopito. L’événement se déroulera en personne et en direct depuis les installations de GGTech à Alicante, bien que l’intégralité de la finale puisse être suivie en temps réel, à partir de 17h30 le samedi 30 octobre, depuis la chaîne Red Twitch Bull IS.

Le gala mettra en vedette Shiki Kitsune en tant que maître de cérémonie, et BebeCaster et ToadAmarillo seront les commentateurs de chaque match. Les quarts de finale et les demi-finales se joueront au meilleur des 3 matchs, tandis que la finale se jouera au meilleur des 5. Les règles seront comme d’habitude : celui qui bat 100 sbires en premier, obtient le premier sang ou démolit la tour rivale.

Comme curiosité et pour animer la célébration de l’événement, la Grande Finale proposera un showmatch mettant en vedette deux des stars des Giants : Jess et Th3Antonio. Enfin, la grande finale nationale Red Bull Solo Q mettra en vedette les marques AOC et SteelSeries en tant que sponsors, fournissant tout le matériel nécessaire : des moniteurs hautes performances aux périphériques et équipements, en passant par les écouteurs, les claviers et les souris.

Origine | Taureau rouge