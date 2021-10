Skydance New Media travaille sur un nouveau jeu vidéo de super-héros avec Marvel

Skydance New Media, un studio de développement dirigé par Amy Hennig, directrice créative et scénariste de la trilogie originale Uncharted pour PS3, a annoncé une nouvelle collaboration avec Marvel Entertainment pour le développement d’un nouveau jeu vidéo basé sur leur univers de super-héros. Cela a été annoncé par la société via ses canaux officiels, ainsi qu’Amy Hennig elle-même, partageant ses premières impressions sur cette nouvelle collaboration. Pour le moment, le titre, les plateformes sur lesquelles il apparaîtra ou une éventuelle date de sortie n’ont pas été confirmés.

Nouveau jeu Marvel avec l’écrivain Uncharted

Ainsi, de Skydance New Media, éditeur de jeux récents en réalité virtuelle comme le célèbre The Walking Dead : Saints & Sinners, a assuré qu’il s’agit « d’un blockbuster axé sur la narration, avec des éléments d’action et d’aventure, et une histoire complètement originale basée sur sur l’univers Marvel », initiant ainsi la production de son premier jeu vidéo AAA en tant que développeur.

Après avoir tenu nos cartes près du gilet pendant si longtemps, nous sommes ravis de pouvoir enfin partager la nouvelle ! Nous nous amusons à travailler avec @MarvelGames sur notre premier projet à @Skydance Nouveaux médias, et j’ai hâte de pouvoir en partager plus. Excelsior ! https://t.co/opj87SJwQ6 – Amy Hennig (@amy_hennig) 29 octobre 2021

« Je ne peux pas imaginer quelqu’un de mieux que Marvel pour notre premier match. L’univers Marvel est la quintessence de toute l’action, du mystère et de la montée d’adrénaline du genre d’aventure que j’adore, et il se prête parfaitement à une aventure interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui font que les personnages de Marvel sont si aimés et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment tant », a déclaré Amy Hennig elle-même.

Avec Amy Hennig, nous trouvons également Julian Beak, ancien producteur d’Electronic Arts, à la tête d’une équipe créative avec des années d’expérience derrière eux dans la création d’expériences d’action-aventure AAA. Au-delà de ces premières données, peu d’informations ont transpiré ; Selon ses créateurs, ce nouveau jeu Marvel atteindra les plateformes traditionnelles, qui devraient apparaître sur PC et consoles à une date encore à déterminer.

Origine | Skydance Nouveaux Médias