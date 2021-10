Tout ce que vous devez savoir sur Football Manager 2022 : apprenez, entraînez-vous et gagnez

Football Manager 2022 approche à grands pas. Comme chaque année Sports Interactive lance une batterie d’actualités autour de son titre phare. Les fans de football de l’intérieur peuvent s’attendre à plus d’informations, de meilleures animations et de nouveaux outils pour mener votre club au succès mondial… ou local. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne pas le rater.

Quand est-ce que Football Manager 2022 sortira ?

Sports Interactive publiera la version complète de Football Manager 2022 le 9 novembre sur PC via Microsoft Store, Epic Games et Steam ; Il sera également lancé en format physique dans les établissements habituels. À l’intérieur, vous trouverez un code échangeable sur Steam.

Le même jour, certaines des versions console seront commercialisées. Sur Xbox Series X | S et Xbox One, il viendra avec une édition « sur mesure et adaptée » pour jouer sur les deux plateformes. FM 2022 Touch pour Nintendo Switch, en revanche, n’a pas encore de date définitive. Les appareils IOS et Android verront également l’arrivée de l’édition mobile le 9 novembre.

Quel est le prix de Football Manager 2022 ?

Football Manager 2022 sera mis en vente sur PC au prix de 54,99 euros, tandis que la version Xbox le fera pour 39,99 euros. Il n’y aura pas d’éditions spéciales d’aucune sorte. Les utilisateurs du Xbox Game Pass sur PC, consoles ou Ultimate pourront accéder au jeu dès le premier jour avec leur abonnement. Cliquez ici, vous connaîtrez tous les détails.

Si vous achetez l’édition numérique, vous pourrez accéder à un accès anticipé, désormais disponible. Votre progression sera reportée sur la version finale. Sur Steam, Microsoft Store et Epic Games, il bénéficie d’une remise de 10% applicable jusqu’au 9 novembre, ce qui réduit son prix à 49,49 euros.

Où acheter Football Manager 2022 ?

Voici toutes les options à votre disposition.

Format numérique

Format physique