Gwent lance la saison 7 avec son événement spécial Halloween

Gwent: The Witcher Card Game entame sa septième saison. De vieux amis de Geralt de Rivia et de l’univers polonais se joindront à la mêlée. Les joueurs peuvent s’attendre à un assortiment de contenu de toutes sortes, y compris l’événement spécial pour Halloween, sous le surnom de Saovine.

Faits marquants de la saison 7 de Gwent

Pendant cette période, plus de 80 récompenses vous attendent à travers 100 niveaux (entre gratuit et premium) que vous débloquerez au cours de votre progression régulière. Les opportunités sont vastes. Au-delà des modes Normal, Brouillon et Voyage, vous pouvez participer à des missions hebdomadaires dont l’expérience s’ajoutera au niveau de la saison.

Tous les sept jours, vous verrez arriver des chapitres inédits de l’histoire actuelle. Ces pilules de complot seront liées à Regis et Dettlaff van der Eretein ; Ce dernier ne passera pas inaperçu des fans de Geralt dans le jeu vidéo, notamment parmi ceux qui ont joué à l’extension Blood and Wine de The Witcher 3 : Wild Hunt. La saison 7 durera 3 mois à partir d’aujourd’hui, le 29 octobre 2021. Par conséquent, nous parlons de la dernière de cette année.

L’événement Halloween vous mettra au défi contre les trois Crones : Whispess, Brewess et Weavess. Lorsque vous en choisissez un, vous devrez terminer toute sa chaîne de missions. Lorsque vous le faites, vous recevrez un titre, un avatar et une bordure spéciale, en plus de la possibilité de défier les deux autres restants. Au total, 11 récompenses exclusives ne peuvent être obtenues qu’après avoir terminé ces missions. Le magasin sera également teint en orange citrouille avec des skins de toutes sortes, comme la planche Saoivine ou le bibelot Bat Wings. La célébration se terminera le 4 novembre à 12h00 (CEST).

N’oubliez pas que Gwent: The Witcher Card Game est disponible gratuitement sur PC via Steam et GOG pour Windows et MacOS, ainsi que sur les appareils iOS et Android.

Source : communiqué de presse (CD Projekt RED)