Steam propose certains des meilleurs jeux de stratégie et de gestion pour Halloween

Steam célèbre ses offres d’Halloween habituelles. La plate-forme de Valve entre dans la terreur entre le 28 octobre et le 1er novembre à 19h00 (CEST). Dans cet article, nous vous parlerons des remises les plus importantes dans certains des genres PC les plus populaires, tels que la stratégie et la gestion.

Les meilleures ventes en stratégie et gestion pour PC

Parmi les titres que nous avons sélectionnés, des noms tels que Planet Zoo, Age of Empires II : Definitive Edition et Hearts of Iron IV, entre autres, se démarquent. N’oubliez pas que les remises s’appliquent également à votre contenu supplémentaire, le cas échéant. Développez votre bibliothèque en dessous du prix habituel.

XCOM 2

Stellaris à 9,99 euros (75% de remise)

Sans Meier’s Civilization VI pour 8,99 euros (85% de remise)

Planet Zoo pour 15,74 euros (65% de remise)

Age of Empires 2 : Definitive Edition à 9,99 euros (50% de remise)

Europa Universalis IV pour 9,99 euros (75% de remise)

Villes; Skylines pour 6,99 euros (75% de remise)

XCOM 2 pour 4,99 euros (90 % de remise)

Age of Empires III : Definitive Edition à 9,99 euros (50% de remise)

Steel Division 2 pour 9,99 euros (75% de remise)

Age of Empires : Definitive Edition pour 4,99 euros (75% de remise)

Partisans 1941 pour 9,89 euros (67% de remise)

Survivre à Mars pour 7,49 euros (75% de remise)

Imperator : Rome pour 9,99 euros (75% de remise)

Port Royale 4 à 23,99 euros (40% de remise)

Age of Wonders : Planetfall pour 12,49 euros (75% de remise)

Two Point Hospital pour 8,74 euros (75% de remise)

Planet Coaster pour 11,39 euros (70 % de remise)

Fer Harvest pour 14,99 euros (50% de remise)

Architecte de prison pour 6,24 euros (réduction de 75 %)

Crusader Kings III pour 39,99 euros (20% de remise)

Source : Vapeur