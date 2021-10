Aquaman and the Lost Kingdom arrête le tournage en raison du coronavirus positif de Jason Momoa

Aquaman et le royaume perdu, l’un des prochains films de Warner Bros. et DC qui est actuellement en pleine production, a été contraint d’arrêter le tournage après le COVID-19 positif de l’acteur Jason Momoa, son principal protagoniste. Ainsi, l’acteur qui donne vie à Aquaman sur grand écran doit passer une quarantaine comme le dicte la réglementation sanitaire du Royaume-Uni, où se déroule le tournage du nouveau film de super-héros de DC.

Calendrier de tournage très serré

Ainsi, selon le média, aucune autre composante de l’équipe de tournage n’a été testée positive au coronavirus, seul Jason Momoa devra donc rester isolé quelques jours. L’acteur semble aller bien et ne semble pas présenter actuellement de symptômes du virus, la production devrait donc reprendre une activité normale dès que l’acteur sortira de son isolement.

Bien sûr, le calendrier des tournages est déjà très serré, donc ce revers marquera grandement la production. En ce sens, les producteurs et le réalisateur James Wan lui-même, tentent de modifier les plans de tournage et continuent d’avancer dans des scènes dans lesquelles Momoa n’apparaît pas.

On ne sait pas quand Jason Momoa a été testé positif pour la première fois et combien de jours il est resté en quarantaine; Quoi qu’il en soit, une autre de ses protagonistes, Amber Heard, a publié mercredi dernier une photographie avec sa perruque Mera, ce qui pourrait signifier que, d’une manière ou d’une autre, le travail se poursuit sur le film, le tout pour atteindre les plans du calendrier original et éviter ainsi un retard dans sa première. Et c’est que Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022.

Rappelons que lors du tournage de The Batman, une situation similaire a été vécue lorsque son principal protagoniste, Robert Pattinson, a été testé positif au coronavirus, ce qui a forcé l’arrêt du tournage et de continuer à enregistrer des scènes dans lesquelles Pattinson n’apparaissait pas.

Origine | Le New York Post