El Chapuín Colorado arrive sur Fortnite, les premiers teasers dévoilés

Plusieurs créateurs de contenu Fortnite annonceraient à travers des teasers l’arrivée prochaine de rien de plus et rien de moins qu’El Chapulín Colorado dans le jeu. Ce personnage de la télévision mexicaine, interprété par Roberto Gómez Bolaños, mieux connu sous le nom de Chespirito, arriverait sous forme de skin à Fortnite Battle Royale. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur cette collaboration de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite : El Chapulín Colorado arriverait sous forme de skin ; Tout ce que nous savons

Vers 14h30 CEST le vendredi 29 octobre 2021, plusieurs créateurs de contenu de Fortnite hispanophones ont publié des teasers sur leurs réseaux sociaux suggérant qu’El Chapulín Colorado, le personnage de la comédie mexicaine homonyme, arrivera sous forme de skin sur le Jeu vidéo Epic Games :

Nous vous laissons ici une compilation de plusieurs teasers, avec des jeux de mots absurdes d’El Chapulín Colorado mélangés à des mentions du mot « cube » ou « cubic », qui est le nom de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite.

El Chapulín Colorado était une série télévisée mexicaine, parodie de programmes de super-héros, créée par Roberto Gómez Bolaños (mieux connu sous son nom de scène Chespirito) pour Televisa. Il a été diffusé au Mexique pour la première fois le 26 novembre 1970 dans le cadre de l’émission Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Entre 1973 et 1979, il a continué à avoir son propre spectacle, comme sa production sœur El Chavo del Ocho. Il a ensuite continué en tant que segment de la série Chespirito jusqu’en 1993.

Nous ne savons pas exactement quand ce contenu arrivera ni quels éléments il apportera, même si, lorsqu’il y a des teasers, c’est que le lancement et l’annonce officielle se feront le plus tôt possible. Chez Netcost, nous vous en informerons à nouveau dès que nous en saurons plus.

Sources: Twitter / Jorge Isaac115, Wikipédia