Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : DARQ Complete Edition et plus

Un nouveau week-end s’annonce plein d’offres et de jeux gratuits. Entre le 29 et le 31 octobre, vous pourrez découvrir de nouvelles opportunités pour enrichir votre bibliothèque numérique. Nous vous disons les plus remarquables.

DARQ : Édition complète pour PC

Epic Games Store continue de proposer des jeux gratuits avec sa promotion hebdomadaire. DARQ : Complete Edition est celle choisie par les Américains durant le cycle en cours. Vous pouvez l’utiliser jusqu’au 4 novembre prochain à 17h00 (CEST). Une fois que vous le faites, il sera lié pour toujours dans votre bibliothèque numérique.

Jours de jeu gratuit Xbox

Xbox propose trois titres gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass : Biomutant, PGA Tour 2K21 et Hunting : Simulator 2. N’oubliez pas que vous devez être membre actif de l’un des deux abonnements commentés pour y accéder. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil, y compris les réalisations. Si vous faites le pas pour l’acheter, vous continuerez à partir du point où vous l’avez laissé.

Démo de Metroid Dread sur Nintendo Switch

Vous n’avez toujours pas franchi le pas pour tenter la nouvelle aventure de Samus ? Nintendo publie une démo surprise sur le Nintendo Switch eShop. Vous pouvez faire vos premiers pas autour du monde avant de vous lancer dans le jeu complet.

Offres les plus remarquables

Ensuite, nous vous laissons avec les offres les plus exceptionnelles.

