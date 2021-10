PS Plus en 2021 : de combien a-t-il grandi pendant la pandémie ? Abonnés et plus

Sony Corporation a publié jeudi son rapport financier pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 (T2 / FY2021), la période du 1er juin au 30 septembre. Outre les 13,4 millions d’unités expédiées de sa nouvelle génération de consoles, la PS5, il existe d’autres données intéressantes du rapport qui méritent d’être analysées. Le segment des services et réseaux de jeux de la société japonaise nous laisse un scénario marqué par la stabilité des utilisateurs du PlayStation Network et du PS Plus, bien qu’avec de légers changements par rapport à la même période il y a un an.

PS Plus augmente de 1,3 million d’abonnés en un an

Le parcours 2020 a été marqué par la pandémie, qui a précipité des taux de croissance absolument inhabituels sur le marché, notamment dans les abonnements aux programmes de fidélisation et le ratio des ventes de logiciels numériques sur physiques.

Troisième meilleures données historiques PS Plus.

Cela a conduit Sony à atteindre pas moins de 114 millions de joueurs mensuels connectés aux réseaux PlayStation Network au printemps 2020, des données qui sont restées stables jusqu’au troisième trimestre de l’année dernière (d’octobre au 31 décembre 2020), mais que tout au long de 2021 ils ont enchaîné trois trimestres consécutifs de baisse, atteignant 104 millions d’utilisateurs mensuels uniques au dernier trimestre.

Concernant PlayStation Plus, la croissance d’une année sur l’autre est de 1,3 million de membres ; avec plus de 900 000 nouveaux abonnés au cours du seul dernier trimestre. Au total, 47,2 millions d’abonnés, la troisième meilleure donnée historique ; juste en dessous de 47,4 millions de membres au troisième trimestre 2020 et 47,6 millions au quatrième trimestre 2020 (janvier à mars 2021), ce qui est actuellement le niveau record de Sony.

Ce moment de vallée où Sony se trouve montre que franchir la barre des 50 millions de joueurs abonnés à PS Plus ne sera pas facile à franchir, d’autant plus qu’il est difficile en ce moment de se procurer une PS5, affectée par la crise des semi-conducteurs, ce qui rend il est difficile pour l’offre d’être en ligne avec la demande écrasante.

La concurrence continue de croître; une génération basée sur la loyauté

De plus, la concurrence ne cesse de croître. Le Xbox Game Pass renforce sa position sur le marché et en janvier dernier il dépassait déjà les 18 millions d’abonnés ; Bien que le PDG de Take-Two ait déclaré qu’ils étaient déjà autour de 30 millions, sans confirmation de Microsoft.

L’avenir est de convaincre les utilisateurs que leur écosystème est le plus adapté pour investir leur temps, leurs économies et leur confiance. La génération ne fait que commencer.

