Star Wars : The Rise of Skywalker remporte les Saturn Awards

Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker a peut-être été critiqué à la fois par la critique spécialisée et par le public et les fans de la saga, mais le film de JJ Abrams a remporté l’étrange prix aux Saturn Awards, les récompenses décernées à la science-fiction et au fantastique. . La 46e édition a prolongé les délais de vote en raison de la pandémie, un film de 2019 figurait donc parmi les nominés.

Le grand gagnant du gala a été le film avec Rey Skywalker et compagnie. Il a triomphé dans cinq catégories : meilleur film de science-fiction, meilleur réalisateur (JJ Abrams), meilleure bande originale (John Williams), maquillage et effets spéciaux. The Mandalorian, la première série en direct de Star Wars, a reçu le prix pour sa présentation dans la catégorie des séries télévisées. Pendant ce temps, The Clone Wars a savouré les miels du succès en tant que meilleure série animée.

Star Trek remporte trois prix

Une autre des sagas primées a été Star Trek, nominée dans sept catégories et lauréate de trois prix. Star Trek Discovery a été élue meilleure série de science-fiction, tandis que Doug Jones, acteur de cette série, a également remporté un prix, meilleur acteur de soutien à la télévision. Patrick Steward a levé la Saturn pour son travail sur Star Trek : Picard.

Après la première de Star Wars : The Rise of Skywalker, tous les projets de films se concentreront sur d’autres époques. Plusieurs longs métrages sont en préparation : une trilogie de Rian Johnson, un film de Taika Waititi, un autre produit par Kevin Feige (Marvel Studios) et Rogue Squadron, de la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins. Dans le domaine des séries, des titres tels que The Book of Boba Fett, la deuxième saison de La Remesa Mala, The Mandalorian 3, Obi-Wan Kenobi ou Andor seront diffusés en avant-première sur Disney +.

Origine | Bande dessinée