The Fabulous Machine est le dernier né du studio derrière Do Not Feed the Monkeys

AMC Games a annoncé le développement de la nouveauté du studio Français Fictiorama Studios, créateurs de Do Not Feed the Monkeys. The Fabalous Fear Machine est un jeu narratif avec des mécanismes de stratégie pour PC, dans lequel les joueurs doivent conquérir le monde par la peur. Selon le communiqué de presse, le titre sortira en 2022 et combinera une approche de simulateur géopolitique avec des éléments d’horreur pulp. De plus, AMC Games et Fictiorama collaborent avec AMC Networks, le service de streaming d’horreur, pour apporter « leurs connaissances sur la façon de répandre la peur ».

Le jeu, conçu pour un seul joueur, s’inspire des bandes dessinées d’horreur rétro et permet au joueur d’incarner divers Maîtres de la Machine. Le mécanisme principal est de créer et de répandre la peur à travers des histoires d’horreur, des mythes et des théories du complot. Il a été structuré en différents chapitres mettant en vedette les différents enseignants, chacun avec ses objectifs spécifiques. Au fur et à mesure que votre influence augmente, la portée géographique des missions augmentera, tout comme la pression sur les autres personnages.

Alors la terreur se répand

« Ce nouveau jeu d’AMC Games nous ramène aux racines mêmes de la peur », a déclaré Clayton Neuman, vice-président des jeux d’AMC. « The Fabulous Fear Machine parle des raisons qui nous poussent à raconter des histoires effrayantes. Le jeu parle de toutes ces légendes urbaines avec lesquelles nous avons grandi et du plaisir de les partager avec les autres. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe primée de Fictiorama et nos coéquipiers de Shudder, et d’apporter le potentiel de toutes ces histoires aux joueurs… qui continueront à nous dresser les cheveux sur la tête. «

Fictiorama a expliqué ce qui suit à propos du titre : « Dans ce jeu, nous avons voulu explorer le thème des légendes urbaines en tant qu’élément essentiel de la culture et du folklore, mais aussi réfléchir sur l’énorme pouvoir que ces récits ont sur le psychisme de la population. . En ce sens, travailler avec des experts dans le domaine du terrorisme tels que Shudder et AMC a été très positif ». Et ils ajoutent : « Dans quelle mesure ces histoires nous influencent-elles ? Pour répondre à cette question, chez The Fabulous Fear Machine, nous avons transformé les contes urbains, les fables et les légendes en outils de stratégie… et les avons mis entre les mains des joueurs ».

Origine | Jeux AMC (communiqué de presse)