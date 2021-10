Ce qu’il faut savoir sur le lancement de Jurassic World Evolution 2

Un parc plein de dinosaures. C’est ce que propose Jurassic World Evolution 2, le nouvel opus de la saga du management basé sur la célèbre saga cinématographique (et littéraire). La particularité est que nous devrons prendre en compte les besoins de certains animaux très particuliers. Les différentes espèces de spécimens, qui sont revenus de l’extinction, ont des comportements différents, il faudra donc être très attentif pour que le malheur n’arrive pas.

Tout au long de cette actualité, vous pouvez voir les différentes bandes-annonces, qui montrent l’actualité et d’autres curiosités sur Jurassic World Evolution 2. Ci-dessous, nous vous dirons tout sur le lancement.

Quand sort Jurassic World Evolution 2 ?

Les nouveautés de Frontier Developments sont juste une touche de bonbon. Le jeu sera mis en vente le 9 novembre sur différentes plateformes, notamment PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Contrairement au premier opus, le studio n’a pas annoncé de version pour Nintendo Switch, donc au moins pour l’instant, les utilisateurs de l’hybride de Kyoto devront se contenter du titre original.

La nouvelle production promet des écosystèmes et des paysages sans précédent, afin que nous puissions explorer les forêts, les déserts et bien plus encore. Au total, 75 espèces de dinosaures, chacune avec ses propres caractéristiques spécifiques. L’équipe s’est concentrée sur l’amélioration des animations et du réalisme des animaux, c’est pourquoi elle a mis en place des comportements et des réactions uniques, sans oublier l’amélioration de l’intelligence artificielle.

Combien coûte Jurassic World Evolution 2 ?

Les joueurs peuvent trouver deux éditions différentes sur le marché. L’édition standard comprend le jeu et coûte 59,99 euros, aussi bien sur console que sur PC. L’édition deluxe, qui ajoute un pack d’articles supplémentaires, sortira au prix de 69,99 euros. Cette fois, Frontier Developments n’a prévu aucun pack collector, du moins pas encore.