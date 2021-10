Prince of Persia Remake toujours vivant, confirme Ubisoft

Il a été divulgué quelques heures avant l’annonce officielle, mais Ubisoft n’a pas tardé à confirmer son existence. Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été montré dans une vidéo qui a automatiquement fait sourciller les fans. Après des critiques, le lancement a été reporté indéfiniment, bien que dans une déclaration précédente à Ubisoft Forward, il ait été signalé que le jeu serait mis en vente en 2022. Des mois de silence ont été rompus avec une nouvelle déclaration sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de nouvelles, mais on se souvient que le projet n’est pas mort.

« Nous voulons prendre un moment pour vous rassurer que le développement de Prince of Persia: The Sands of Time Remake se poursuit, motivé et inspiré par vos commentaires », a publié l’étude. « Nous ferons le point sur nos progrès à l’avenir, mais nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience. »

On ne sait pas quand ils l’enseigneront à nouveau

La saga Prince of Persia a longtemps été en jachère. En l’absence d’un tout nouvel opus, Ubisoft Pune est plongé dans le développement d’un remake. Comme indiqué, ils font beaucoup de progrès, avec l’idée de sortir le titre l’année prochaine. Dans l’ensemble, ils montreront le produit lorsque le moment sera venu. Il faut donc attendre pour découvrir dans quelle mesure ils parviennent à renverser la vapeur.

Les principales critiques portaient sur le style artistique, que la communauté des joueurs n’aimait pas trop. On ne sait pas si le retard est dû à ce point précis, il faudra donc voir s’ils choisissent ou non de renouveler l’aspect visuel du produit. Quant au gameplay, le design du classique sera respecté, bien qu’adapté aux consoles modernes. Initialement, il était annoncé pour PS4, Xbox One et PC, bien que les machines de prochaine génération soient déjà très présentes. Compte tenu des projets précédents, diverses améliorations de performances et graphiques sont susceptibles d’être ajoutées.

Origine | Ubisoft