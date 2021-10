9 jeux PC gratuits : Control, Dragon Age, Tomb Raider et plus avec Prime Gaming

Amazon a annoncé les jeux gratuits du mois de novembre pour les utilisateurs de Prime Gaming. Les membres abonnés au programme de fidélité de jeux vidéo de la société, inclus dans Amazon Prime, peuvent se faire sans frais supplémentaires à l’abonnement avec des œuvres telles que Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider ou Dragon Age Inquisition à partir de ce 1er novembre.

La société propriétaire de Twitch – l’abonnement comprend un abonnement mensuel à une chaîne Twitch tous les trente jours – s’engage à être l’un des services de jeux vidéo les plus puissants en novembre prochain, car nous ne parlons pas seulement d’un total de neuf titres, très au-dessus ce que proposent habituellement Xbox Live GOLD ou PlayStation Plus, mais aussi pour la qualité des œuvres ; le tout dans sa version pour PC et dépendant dans certains cas de lanceurs tiers, comme Origin.

Rien de tout cela ne nous empêche de pouvoir mettre la main sur les neuf titres suivants, qui seront disponibles pour être réclamés à partir du lundi 1er novembre prochain. De plus, comme chaque mois nous retrouverons dans la section Butin du jeu une multitude de packages de contenus supplémentaires gratuits pour des jeux tels que League of Legends, Legends of Runeterra, VALORANT, Apex Legends, New World, Call of Duty ; Warzone, Fall Guys, Grand Theft Auto: Online, Dauntless, FIFA 22 ou Rainbow Six: Siege, entre autres.

Une fois disponibles, vous pourrez les télécharger via ce lien. Quand nous les aurons réclamés, ils seront à nous pour toujours. Si vous n’avez pas encore réclamé les jeux d’octobre, vous avez jusqu’au 1er novembre pour réclamer Alien: Isolation, Star Wars: Squadrons, Ghostrunner et quelques autres.

Jeux gratuits avec Prime Gaming durant le mois de novembre 2021

Inquisition de l’âge du dragon

Contrôlez l’édition ultime

Rise of the Tomb Raider (1-14 novembre)

Héros voyous

Libéré

Agent de puzzle 2

Chasseur de démons 2 : nouveau chapitre

BAFL – Les freins sont pour les perdants

Dossiers secrets : Sam Peters

Origine | Jeu de premier ordre