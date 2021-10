Sony crée le label PlayStation PC, destiné à ses prochaines sorties sur PC

Sony Interactive Entertainment a déposé une nouvelle nomenclature pour définir son label de distribution de jeux vidéo sur PC : PlayStation PC. S’il y a seulement quelques jours, différents utilisateurs de Steam ont réalisé que la firme japonaise avait laissé derrière elle l’ancienne PlayStation Mobile, maintenant PlayStation PC LLC sera le nom que nous commencerons à voir dans les titres pour ordinateurs que Sony publiera à l’avenir.

Après Horizon : Zero Dawn et Days Gone, en janvier prochain ce sera God of War qui fera le grand saut sur des plateformes comme Steam et l’Epic Games Store ; Alors qu’en début d’année ce sera Uncharted : Legacy of the Thieves Collection qui réaffirme une nouvelle fois l’engagement de la firme japonaise à amortir ses productions PlayStation Studios au-delà des consoles PS4 et PS5.

Cette même semaine, un autre nom est apparu dans la base de données Steam, Sackboy : A Big Adventure. De son côté, le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, souhaite apporter ses titres à « des dizaines de millions » de joueurs ; frustré par les limites du parc de consoles installées aujourd’hui.

La PS5 prépare son catalogue d’exclusivités pour 2022 ; il y aura toujours des problèmes de stock

L’année 2022 continuera d’être marquée par le manque d’approvisionnement pour toutes les consoles. La crise de l’approvisionnement, à commencer par les matériaux semi-conducteurs et les puces pour les entreprises technologiques, met en échec la distribution de produits à forte demande. La PS5 n’est pas étrangère à cette circonstance et Sony est conscient qu’en 2022 nous continuerons à connaître un manque de stock. De son côté, Intel est encore plus pessimiste et n’exclut pas que l’on continue avec des problèmes jusqu’en 2023.

Si l’on regarde le catalogue de jeux exclusifs avec le label PlayStation Studios et des œuvres tierces exclusives temporaires sur consoles, des noms comme Horizon : Forbidden West le 18 février, la suite tant attendue d’Aloy ; suivi de Gran Turismo 7 le 4 mars, à la fois pour PS5 et PS4. Tout aussi prometteur est Forspoken au printemps et Uncharted: Legacy of the Thief Collection prévu pour début 2022 (plus tard, il sortira également sur PC). On n’oublie pas God of War : Ragnarok, qui clôturera la saga nordique avec ce deuxième et dernier volet des aventures de Kratos et Atreus.

