PS5, touchée par la crise des semi-conducteurs ; Vont-ils atteindre leurs objectifs de vente ?

Sony Corporatoin reconnaît que le manque de puces affecte la projection annuelle des unités distribuées de PlayStation 5. La crise des matériaux semi-conducteurs touche directement la chaîne d’approvisionnement de toutes sortes de produits technologiques et d’autres industries, le matériel de jeux vidéo étant l’un de ceux touchés. La société japonaise, qui a présenté jeudi son rapport sur ses résultats financiers trimestriels (T2 / FY2021), déclare être contrainte par ce manque de composants.

Sony a réussi à vendre 13,4 millions de PS5 ; ils ont l’intention d’atteindre le mois de mars avec 22 millions

Le message de Sony à ses investisseurs ne change pas, mais la firme dirigée par Hiroki Totoki admet qu’ils ont atteint le milieu de cet exercice (du 1er avril au 30 septembre) sans avoir atteint les objectifs de distribution pour ces dates.

Jusqu’à présent, après les six premiers mois de cette année plus le mois et demi calculé en 2020, la PlayStation 5 a réussi à distribuer plus de 13,4 millions d’unités à travers la planète, dont pratiquement toutes ont été vendues. Il n’y a pas de stock disponible. Cependant, atteindre l’objectif de 22 millions de PS5 au total d’ici la fin mars 2022 (T4 / FY2021) sera difficile, mais ils pensent qu’ils y parviendront.

«Pour le moment, il n’y a aucun changement dans notre objectif pour les unités de l’exercice 2021 vendues sur PS5, mais plusieurs facteurs affectent considérablement l’approvisionnement en produits, tels que les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et les limitations dans l’approvisionnement en composants, en particulier les semi-conducteurs. ”. Avec tout. Sony est optimiste.

La PS5 est toujours en rupture de stock ; la situation peut durer tout au long de 2022

La crise des semi-conducteurs est loin d’être terminée. Sony est clair qu’en 2022, nous continuerons à montrer un manque de stock. En revanche, les grands fabricants de circuits intégrés comme Intel n’excluent pas que l’on continue avec des problèmes de ce genre jusqu’en 2023. Sony espère compléter l’engouement pour sa nouvelle console avec des jeux vidéo comme Horizon : Forbidden Ouest le 18 février; Gran Turismo 7 le 4 mars ; Forspoken (Square Enix) au printemps et Uncharted: Legacy of the Thief Collection au début de 2022. Tout au long de l’année, ils sortiront également le tant attendu God of War: Ragnarok.

