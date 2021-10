Assassin’s Creed Infinity ne sera pas gratuit ; partager de nouveaux détails

Assassin’s Creed Infinity est le prochain grand projet de la série de jeux vidéo lucrative d’Ubisoft. Après trois titres consécutifs plus aboutis, comme Assassin’s Creed Origins, Odyssey et un Valhalla qui est déjà le deuxième titre le plus rémunérateur de l’histoire de la firme française, il est temps de prendre un autre tournant dans la propriété intellectuelle, comme on le savait déjà. Juillet dernier. Petit à petit, nous apprenons de nouveaux détails du projet, un jeu en tant que plate-forme, mais ce ne sera pas une expérience free-to-play, mais un titre premium.

Un jeu « très innovant » avec tout ce qui fait partie de la saga depuis des années

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, accompagné de son directeur financier, Frédérick Duguet, ont indiqué lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de cet exercice (T2 / FY2021) des coups de pinceaux de nouveaux détails du titre ; en particulier sur son modèle d’affaires et son approche.

« Ce ne sera pas un free-to-play et il comportera de nombreux éléments narratifs », a déclaré Guillemot. « Ce sera un jeu très innovant, mais il aura ce que les joueurs ont déjà dans tous les précédents Assassin’s Creed, tous les éléments qu’ils aiment y retrouver depuis le début », ajoute-t-il. Et phrase : « Ce sera un jeu énorme, mais avec de nombreux éléments qui existent déjà dans les jeux que nous avons publiés dans le passé. » Duguet souligne qu' »il en est encore à un stade précoce de développement ».

Assassin’s Creed : Odyssey, la livraison basée sur la Grèce antique | Ubisoft

Une date de sortie estimée n’a pas dépassé, mais elle n’apparaît pas dans les plans de l’entreprise pour l’exercice en cours ou le prochain, qui se terminera le 31 mars 2023.

Assassin’s Creed Infinity, une plateforme qui hébergera différents contenus, expériences et périodes

En juillet dernier on apprenait qu’Assassin’s Creed Infinity se tournerait vers la narration, un projet qui mêlera différentes périodes historiques. Sur le papier, il s’agira d’une plateforme capable d’héberger différents jeux vidéo, contenus et époques.

Le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a déclaré qu’il s’agirait d’une itération « engagée à rester fidèle à l’ADN d’Assassin’s Creed, avec » des expériences de narration riches et de haute qualité « avec la capacité d’explorer le potentiel de la marque » de manière significative « sans s’écarter de l’essence qui a accompagné la saga des assassins durant cette longue décennie.

Origine | Ubisoft ; via VGC