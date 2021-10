Fortnite : le skin Shadow Midas est maintenant disponible ; prix et contenu

Avec le changement de magasin le 29 octobre 2021 à 02h00 CEST, Shadow Midas est arrivé dans Fortnite Battle Royale. Cela fait partie de l’événement Halloween 2021 du jeu. Nous vous montrons ici à quoi ressemble le skin Shadow Midas de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2, quel est son prix et quel contenu apporte-t-il :

Fortnite : c’est le skin Shadow Midas

Art officiel de le skin Shadow Midas dans Fortnite

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe d’introduction de cette news, tous les objets Shadowy Midas sont arrivés dans la boutique Fortnite Battle Royale le 29 octobre. Au moment d’écrire ces lignes, tous ces articles apparaissent dans la section « Shadow Midas » de la boutique :

Le skin Shadow Midas se trouve dans la section « En vedette » de la boutique.

Voici tous les articles Shadow Midas de Fortnite, ainsi que leurs prix en dindes :

Apparence Shadow Midas : 1 500 V-Bucks

Un regard attentif sur le skin de Shadow Midas

Shadow Midas n’a plus d’accessoires en magasin car plusieurs de ses accessoires étaient des récompenses de l’événement Halloween 2020.

Shadow Midas était le principal méchant de l’événement Halloween 2020, bien nommé Nightmare Before the Tempest: Midas’s Revenge. Ce skin est réactif (bien que nous puissions le désactiver) ; l’effet d’ombre augmente lors de l’élimination des ennemis. De plus, il a la touche sombre : toute arme que nous récupérons se verra appliquer un film d’ombre.

Comme toujours lorsque nous publions une actualité de ce type, nous vous laissons plusieurs choses dont vous devez tenir compte :

Ce skin est acheté avec des V-Bucks, une monnaie virtuelle que nous achetons avec de l’argent réel. Le taux de change est actuellement d’environ 7,99 € pour 1 000 V-Bucks.

Cela restera pour une durée limitée dans la boutique Fortnite Battle Royale. Il peut revenir au magasin plus tard, bien que personne ne sache quand.

Nous ne pouvons utiliser le skin que dans les modes Battle Royale et Creative, pas dans Save the World.

Cet article est cosmétique ; cela n’affecte le jeu d’aucune autre manière que des modifications visuelles.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration