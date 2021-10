Obtenez Rise of the Tomb Raider gratuitement sur PC avec Prime Gaming pour une durée limitée

Rise of the Tomb Raider, le deuxième volet de la trilogie de redémarrage de Square Enix, sera disponible gratuitement dans le cadre des Prime Games de Prime Gaming, mais pour une durée limitée seulement. Cela a été annoncé par les responsables dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de Tomb Raider, qui comprend des offres, des jeux vidéo, des initiatives sociales et plus encore, dans le cadre d’un accord avec Amazon. A tel point que les abonnés dudit service ne pourront réclamer leur exemplaire du jeu que du 1er au 14 novembre.

Rise of the Tomb Raider : gratuit sur Prime Gaming

Ainsi, les utilisateurs du service premium d’Amazon retrouveront l’accès direct pour télécharger Rise of the Tomb Raider sur leur page habituelle des Jeux avec service Prime, uniquement les jours compris entre le 1er et le 14 novembre 2021. Rappelons que Rise of the Tomb Raider est arrivé en exclusivité temporaire sur Xbox One et Xbox 360 fin 2015 pour faire le saut sur PC et PS4 l’année suivante. Ne manquez pas notre analyse originale de Rise of the Tomb Raider via le lien suivant.

« S’il y a une chose que Rise of the Tomb Raider a, c’est la vertu d’offrir plusieurs propositions jouables bien équilibrées et la possibilité de s’amuser dès le départ. Avec un rythme de jeu élevé, un poids exceptionnel de plates-formes et d’exploration dans l’informatique globale du jeu et des gadgets et des possibilités sans fin entre les mains de Lara Croft, le nouvel opus d’Eidos est ce que l’on peut et doit attendre d’une suite », nous avons commenté dans notre analyse.

