Célébrez Halloween avec DARQ, un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Si votre sommeil a été interrompu dans Among the Sleep, le dernier jeu gratuit de l’Epic Games Store, le cauchemar deviendra plus vif avec le nouveau titre qu’ils proposent cette semaine. Comme prévu, DARQ : Complete Edition est l’œuvre de choix, que vous pouvez réclamer et obtenir en permanence. Les joueurs auront jusqu’au jeudi 4 novembre, date à laquelle il sera remplacé par Aven Colony.

DARQ raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu’il rêve, mais malheureusement, son rêve se transforme en cauchemar et il est incapable de se réveiller. Des terreurs nocturnes surviennent alors qu’elle explore tous les recoins sombres de son subconscient. Il devra maîtriser et défier les lois de la physique pour manipuler à volonté le monde onirique dans lequel il est plongé.

En plus de jouer avec la force de gravité, vous devrez utiliser la furtivité à l’approche des ennemis, si puissants qu’il est impossible de m’affronter au corps à corps, car ce sont des créatures plus fortes et plus rapides. Rien de mieux que d’élaborer un bon plan pour passer inaperçu. L’obtiendrez-vous. Tout dépend du joueur lui-même.

Comment le télécharger sur PC

Tout d’abord, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, inscrivez-vous gratuitement sur ce lien Remplissez les différents champs (nom, prénom, identifiant, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer votre compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez le jeu vidéo. Téléchargez le client dans le lien suivant Vous pouvez maintenant accéder à votre bibliothèque et exécuter les jeux !

Origine | Boutique de jeux épiques