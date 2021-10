FUT FIFA 22 Rulebreakers : quand, à quelle heure il commence et prédiction de cartes

FIFA 22 est sur le point de lancer sa nouvelle promotion : Rulebreakers. Cette série de lettres revient un an de plus après son passage réussi dans la livraison de 2020. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer à leur sujet.

Quand Rulebreakers arrive-t-il dans FIFA 22 ?

En Espagne, il débutera le 29 octobre à 19h00 (CEST). La première étape sera de publier l’équipe initiale, comme d’habitude, en plus du premier objectif complété via SBC. Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour sentir le marché.

Aucun détail précis sur les performances de ces éléments, ni la liste des joueurs sélectionnés, n’ont été confirmés. Si on prend la saison dernière comme référence, on parle d’une série qui change la position et les statistiques de certains joueurs. « Ils laissent derrière eux leurs styles de jeu précédents et se transforment en différents types de stars », a déclaré EA Sports en 2020.

Le studio a partagé quelques indices sur trois joueurs des onze de départ. Un joueur sera un ailier droit avec 88 allures et 86 tirs; avec ces données, cela pourrait être n’importe qui. Le second, à la place, révèle un Anglais au rythme de 90 qui joue pour le Liverpool FC. Ce pourrait être Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones ou Chamberlain. La dernière carte montre un joueur autrichien avec 89 dribbles. Si rien ne manque, ces deux données font référence à Marcel Sabitzer, milieu de terrain du Bayern Munich.

Les prédictions des joueurs de Rulebreaker dans FIFA 22

Nous vous laissons ici quelques prédictions sur la sélection finale.

Trent-Alexander Arnold (Liverpool)

Marcel Sabitzer (Bayern Munich)

Luis Suárez (Atlético de Madrid)

Neymar JR (Paris Saint-Germain)

Falcao (Rayo Vallecano)

Bruno Fernandes (Manchester United)

À quelle heure les Rulebreakers commenceront-ils dans le monde ?

Le 29 octobre, la promotion débutera dans les plages horaires suivantes.

Espagne (heure française) : à 19h00

Espagne (Îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12:00 heures

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12:00 heures

Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou: à 12:00 heures

Porto Rico : à 13h00

République dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Source : FIFA 22