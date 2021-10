CoD Warzone confirme tous les détails de son intégration avec Vanguard ; Verdansk sera détruit

Call of Duty: Warzone fixe une date au début de la première saison qu’il partagera avec Vanguard, le versement premium de cette année. Black Ops Cold War dira au revoir après 12 mois pleins de contenu. Avant de fermer en 2021, nous voyagerons dans le Pacifique à partir du 2 décembre. Comme toujours, tout le contenu ajouté sera gratuit.

La destruction de Verdansk est réelle : calendrier des événements

Le calendrier des événements de la bataille royale sera important à partir du 18 novembre, date du début de l’opération Flashback. Ce mode à durée limitée « célébrera les 18 derniers mois » à Verdansk. Peu de temps après, le 24 novembre, nous pourrons dévoiler « les secrets du Pacifique » dans une série de défis ingame. Ce n’est que le 30 novembre et le 1er décembre que l’événement spécial Last Hours of Verdansk débutera. Les bombes tomberont sur la ville pour faire place au prochain scénario. Tous ceux qui achèteront Call of Duty : Vanguard pourront voyager dans la jungle 24 heures avant sa publication officielle.

Caldera, la nouvelle carte située dans le Pacifique, comportera plus de 200 points d’intérêt. De Raven Software, ils soulignent que la carte a été construite sur le même moteur graphique que Vanguard, elle sera donc préparée pour l’introduction de tous les armements de la Seconde Guerre mondiale, le cross-play et le combat intergénérationnel, ainsi que la progression entre différentes plateformes.

L’intégration de Vanguard ne modifiera pas les progrès que vous avez réalisés au cours des presque deux dernières années de combat, y compris les transporteurs, les cartes de visite, etc. Les responsables disent que l’arrivée du nouveau jeu dans l’écosystème se fera de la même manière qu’avec Black Ops Cold War. Si vous jouez à n’importe quel Call of Duty à partir de Modern Warfare 2019, vous continuerez à progresser dans le contenu du pass de combat actuel et à déverrouiller du contenu à utiliser dans Warzone.

Et les modes de jeu ? Compte tenu des plus de 150 armes disponibles, l’équipe divisera l’expérience en différentes listes dans le jeu. Certains limiteront l’utilisation d’armes à Call of Duty: Vanguard, tandis que d’autres rassembleront les trois époques au même endroit. Rebirth Island continuera d’être disponible en tant qu’expérience complémentaire. Quoi qu’il en soit, espérons que le battle royale standard vous permettra d’accéder à tout le contenu diffusé.

Source : L’Appel du devoir