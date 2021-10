Ce sont les jeux PS Plus gratuits en novembre 2021 pour PS5 et PS4

PlayStation a confirmé la série de jeux qui participeront à PlayStation Plus en novembre 2021. Tous les abonnés recevront une sélection de titres pour PS5 et PS4 sans frais supplémentaires. Après un mois avec Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 et Mortal Kombat X, la société révèle ce qui attend la communauté pour les quatre prochaines semaines.

Les titres sélectionnés sont : Knockout City (PS5 et PS4), First Class Trouble (PS5 et PS4) et Kingdom of Amalur : Re-Reckoning (PS4). Dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire du PS VR, trois autres jeux sont ajoutés sans frais supplémentaires : The Walking Dead : Saints and Sinners, The Persistence et Until You Fall. Les six seront disponibles à l’échange du 2 novembre au 6 décembre. Il ne s’est pas encore produit si un titre supplémentaire arrivera en Espagne sous le label PlayStation Talents.

Trois immersifs #PSVR les titres rejoignent également les titres PlayStation Plus qui sortiront le 2 novembre. Célébrez le 5e anniversaire de la plate-forme avec The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall pic.twitter.com/Qd2Yg0wz97 – PlayStation (@PlayStation) 28 octobre 2021

Ce sont les jeux PS Plus en novembre 2021

Ville KO

Velan Studios et Electronic Arts ont lancé leur vision particulière du ballon chasseur en mai dernier. Dans ce multijoueur, vous vous battrez dans des duels où la balle est le protagoniste absolu. Attrapez, passez, esquivez et maîtrisez les effets pour devenir le roi de la cour.

Problème de première classe

Ce jeu ne semblera pas familier à beaucoup, mais il s’inspire du style de Among Us. Nous parlons d’un multijoueur asymétrique où vous devez collaborer avec vos coéquipiers pour découvrir qui est le traître… si vous parvenez à survivre. Tout cela à bord d’un navire de luxe authentique dans lequel tout n’est pas ce qu’il paraît.

Royaume d’Amalur : reconsidération

THQ Nordic a ramené l’un des RPG oubliés d’Electronic Arts en première ligne. Cette remasterisation met à jour le travail de RA Salvatore, Todd McFarlane et Ken Rolston avec des graphismes et un gameplay améliorés. Vous pourrez commencer votre voyage à travers le monde d’Amalur d’une manière différente de ce que vous avez vu dans l’original. Choisissez votre rôle et frayez-vous un chemin à travers la fantaisie médiévale

The Walking Dead : Saints et pécheurs

Le titre Skydance Interactive fait partie de la promotion du 5e anniversaire de PlayStation VR. Vous pourrez arpenter les ruines de la Nouvelle-Orléans tout en survivant aux hordes de zombies de la franchise populaire, seulement maintenant vous le ferez sous un angle différent. L’immersion est totale dans l’un des jeux de réalité virtuelle les mieux notés.

La persistance

L’aventure à la première personne vous emmènera pour survivre à bord d’un vaisseau spatial de l’année 2521. L’équipage est devenu des aberrations monstrueuses qu’il vous faudra traquer… ou esquiver. Collectez des ressources, améliorez vos compétences et fabriquez un arsenal d’armes diverses.

Jusqu’à ce que tu tombes

Il est temps de prendre l’épée. Dans Until You Fall, vous combattrez dans des duels épiques avec des armes de mêlée. Son système de combat en profondeur vous fera attaquer, défendre et échapper avec vos propres mouvements de bras. Maîtrisez l’art de la pointe et améliorez vos compétences.

PlayStation Plus Collection, le coffre des titres vedettes pour les joueurs PS5

Si vous êtes abonné PS Plus sur PS5, vous devez vous rappeler que la promotion est toujours disponible. Vous y verrez un ensemble de 20 jeux vidéo importants du catalogue PS4. Tous sont rétrocompatibles avec la nouvelle console Sony ; certains même avec des FPS améliorés et des temps de chargement réduits.

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Jeux de tiers

Batman : Chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : Monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

3 mois PS abonnement Plus: 24,99 euros (8,33 euros / mois)

Abonnement PS Plus de 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

Origine | Playstation