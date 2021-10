Vous pouvez maintenant vous pré-inscrire au Battle Royale mobile de Final Fantasy VII

On sait encore peu de choses sur le développement de Final Fantasy VII Remake Part 2, mais après la sortie de son extension de l’histoire, Square Enix publiera un autre des projets de la nouvelle compilation, Final Fantasy VII: The First Soldier. La société japonaise entre sur un terrain étrange, puisque c’est la première fois qu’elle développe un jeu du genre battle royale pour mobile. Quoi qu’il en soit, dans un courriel envoyé aux clients, les Japonais ont annoncé que la phase de pré-enregistrement a déjà commencé.

Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur Android et iOS. Pour cela, il suffit de se rendre sur l’App Store si vous possédez un iPhone/iPad/iPod Touch ou de jeter un œil sur Google Play, si vous possédez une tablette ou un mobile avec le système d’exploitation Android. Le jeu vidéo, pour sa part, continue d’avoir la date fixée pour le mois de novembre.

Récompenses liées à la phase de pré-inscription

Comme d’autres entreprises, Square Enix a décidé de récompenser la fidélité des joueurs, ce qui dans ce cas se mesure en chiffres. Et c’est qu’en fonction du nombre d’utilisateurs qui s’inscrivent, les différents lots seront distribués, qui sont les suivants :

300 000 utilisateurs : Choboco Egg

500 000 utilisateurs : skin de masque Shinra

770 000 utilisateurs : skin moto Shinra

1 000 000 d’utilisateurs : skin de véhicule Shinra

2.000.000 d’utilisateurs : Skin d’hélicoptère Shinra

Final Fantasy VII : The First Soldier permettra l’utilisation de contrôleurs de console, afin que les joueurs qui préfèrent une expérience plus traditionnelle aient la possibilité d’adapter les commandes à leur guise. Dans tous les cas, le jeu proposera les tutoriels nécessaires pour maîtriser le système jouable avec maîtrise.

C’est un produit totalement multijoueur, contrairement à Final Fantasy VII : Ever Crisis, une sorte de remake du classique, gratuit mais avec certains micropaiements.

Origine | Square Enix