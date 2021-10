AVerMedia présente le nouveau Live Streamer CAP 4K pour la capture de caméras vidéo

AVerMedia, la société spécialisée dans les accessoires audio et vidéo, présente son nouveau capteur Live Streamer CAP 4K, un nouvel appareil de capture de caméras vidéo qui rejoint sa famille de capteurs 4K. Capable de convertir une vidéo externe et de capturer la source vidéo en 4K et 60 ips et d’enregistrer une vidéo en 1080p à 60 ips depuis n’importe quel appareil photo ou caméscope, il est désormais disponible au prix de 99,90 euros.

Nouveau standard dans l’industrie de la capture vidéo

« Le CAP 4K peut simplement capturer la source vidéo d’une caméra vidéo ou d’un caméscope pour créer un contenu de la plus haute qualité. L’appareil de capture vidéo externe non compressé 4K 60fps, aidant les créateurs à libérer la puissance d’une caméra vidéo. Le CAP 4K prend en charge la plupart des types de caméras vidéo ou de caméscopes ; de plus, les créateurs peuvent connecter leurs propres caméras sans étapes ni configurations compliquées », détaille AVerMedia.

D’autre part, le Live Streamer CAP 4K permet aux créateurs de contenu de diffuser ou de partager du contenu directement sur les appareils mobiles, rendant leur contenu « live » et en temps réel. Tout pour offrir une configuration de studio complète pour répondre à tous les besoins créatifs à un niveau supérieur.

On vous laisse avec les principales caractéristiques du Live Streamer CAP 4K, déjà disponible au prix conseillé de 99,90 euros.

Capture de caméra vidéo, transformez votre caméra vidéo en webcam.

Plug and play, connectez une caméra vidéo facilement.

Prise en charge EPTZ, cadrez l’image à partir de sources vidéo.

Compatible avec l’application Live Streamer, diffusant directement sur le téléphone avec des caméras vidéo (fonctionne uniquement avec le système Android).

Interface : USB 3.1 (Gen 1) Type C (plug and play, UVC).

Entrée : HDMI 2.0.

Sortie : USB 3.0 type C.

Résolutions maximales prises en charge (entrée vidéo) : 2160 à 60 ips avec HDR / 1440 à 144 ips / 1080 à 60 ips.

Résolution d’enregistrement maximale : 2160 à 30 ips / 1080 à 60 ips HDR.

Origine | AVerMedia