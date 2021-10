Zack Snyder partage de nouveaux indices sur Army of the Dead 2 et confirme le titre : Planet of the Dead

Coïncidant avec la première demain, vendredi 29 octobre, de Army of Thieves sur Netflix, une préquelle du film de zombies de Zack Snyder Army of the Dead, le cinéaste lui-même a partagé de nouveaux indices sur la suite, Army of the Dead 2, qui selon il recevra le titre définitif de Planète des Morts. C’est ce que Snyder a expliqué dans une récente interview avec le média Inverse, suggérant la possibilité que Dieter ne soit finalement pas mort dans le premier opus.

Les zombies de Snyder reviennent dans Planet of the Dead

« Zeus l’a-t-il tué ou non, que s’est-il passé ? On ne le voit pas mourir et il reste encore du temps. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans Army of the Dead 2, également connu sous le nom de Planet of the Dead, mais disons qu’il est possible que Dieter ait survécu », explique Snyder, offrant ainsi quelques indices sur ce que la suite de Army des morts tient de Netflix.

Ainsi, si l’on considère le nouveau titre suggéré par Snyder, tout indique que l’infection zombie s’est propagée à travers le monde, le tout après les derniers événements d’Army of the Dead et le départ apparent de la peste au-delà des murs de Las Vegas. D’un autre côté, il n’y a pas encore de date de sortie; En ce sens, le projet n’a pas commencé à tourner, il faudra donc encore du temps pour profiter de cette suite sur Netflix.

Rappelons que la première partie nous a déjà laissé une bonne poignée de théories et de clins d’œil sur la véritable origine des zombies, suggérant la présence de robots zombies, de boucles temporelles, la possible origine extraterrestre de l’épidémie ou la véritable raison d’être de la soi-disant zombies alpha. . En ce sens, Netflix prépare déjà la série animée en six épisodes Army of the Dead : Lost Vegas, où l’origine zombie de ce nouvel univers Snyder serait expliquée.

