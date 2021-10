Spider-Man No Way Home : de nouvelles images avec Doc Ock et Doctor Strange comme mentor

Spider-Man: No Way Home est l’un des films les plus attendus de ces derniers temps, car si les rumeurs et les indices que les responsables partagent se réalisent, nous pourrions être confrontés au crossover aranicdo définitif en direct. A tel point que l’on assistera probablement à la rencontre des principaux méchants des différentes sagas Spider-Man au cinéma (les dernières rumeurs semblent confirmer Lizard et Sandman), dont les deux précédentes cinématiques Spider-Man. Maintenant, de nouvelles images de ses protagonistes et derrière les caméras arrivent à travers un rapport détaillé du magazine Empire, ainsi que de nouvelles déclarations de Benedict Cumberbatch approfondissant sa relation avec Peter Parker en tant que Docteur Strange.

Spider-Man 3 : nouvelles images du Docteur Octopus

Comme on le sait, Peter Parker ira chez Doctor Strange pour tenter de résoudre le revers de la révélation de sa véritable identité, bien que le premier trailer de Spider-Man : No Way Home nous ait déjà laissé quelques scènes qui semblaient confronter le wall-crawler. avec le sorcier. Maintenant, l’acteur lui-même a parlé de sa relation avec Parker, soulignant quelque chose de similaire avec Stark, bien qu’il assure que la relation passera par différentes phases au cours du film.

«Il y a une nuance dans la relation Stark. Pour commencer, ce n’est pas si intime. En raison de l’expérience d’un super-héros, c’est une dynamique étrange et cela se transforme en quelque chose de beaucoup plus paternel et correctif. Et puis ça change encore », explique l’acteur. Verrons-nous enfin une confrontation entre les deux ? Serait-ce la version sombre de Strange vue dans Et si… ? Il faudra attendre le 17 décembre pour découvrir tous les secrets.

Parallèlement aux déclarations de Cumberbatch, de nouvelles images du film arrivent avec le docteur Octopus en action ainsi que de nouveaux instantanés de Spider-Man, l’un avec MJ et l’autre derrière les caméras.

Origine | Empire via la bande dessinée