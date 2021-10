MundiRetos : rencontrez l’application gratuite pour découvrir l’Union européenne en jouant

MundiRetos est la nouvelle application gratuite avec laquelle l’Union européenne entend divertir, promouvoir et faciliter l’apprentissage des 27 pays qui composent la communauté politique du vieux continent.

MundiRetos – Union Européenne, Une application multidisciplinaire et gratuite

« Jouer pour apprendre » est l’idée sur laquelle est basée cette application gratuite MundiRetos – Union européenne, désormais disponible pour les terminaux iOS tels que l’iPhone et l’iPad. A travers le divertissement, l’application permettra de connaître et de connaître un millier de données pertinentes des 27 pays qui composent l’Union européenne.

De là, est extraite la pratique de différentes facettes du programme éducatif telles que la géographie, l’histoire, l’économie, l’art, la démographie, les personnages, les traditions, la communication, les curiosités ou la culture populaire, entre autres. Une application multidisciplinaire et gratuite, conçue pour tous les âges ; pas seulement pour ceux qui sont immergés dans l’enseignement primaire.

Vous pouvez télécharger MundiRetos – Union européenne pour iPhone et iPad ici

Comment jouer à MundiRetos – Union Européenne

Chaque partie de MundiRetos – Union européenne commencera par le choix de l’un des 27 pays de l’UE. Chaque coup est une question sur ce pays et l’utilisateur devra sélectionner la réponse qu’il considère correcte parmi quatre options possibles.

Si vous faites les choses correctement, le score du jeu pour ce pays sera augmenté et vous pourrez continuer à jouer pour améliorer votre score ; Cependant, en cas d’échec, l’application dira quelle est la bonne réponse et mettra à jour le tableau de bord Play Country (dans le cas où, dans ce jeu, l’utilisateur a amélioré son record pour ce pays). Nous avons toujours la possibilité de continuer ou de commencer une nouvelle partie. Si nous parvenons à obtenir 36 informations correctes sans commettre d’erreur dans un jeu, nous serons crédités pour l’avoir atteint. Dans la section Tableau de bord, vous pouvez voir combien de fois le défi de chacun des 27 pays a été relevé.

Pour passer les niveaux BASE, BRONZE, ARGENT et OR, vous devez atteindre respectivement 4, 10, 20 ou 36 données des 27 pays de l’UE dans le même jeu. « L’objectif ultime de l’application MundiRetos – Union européenne est d’aider ceux qui l’utilisent à maîtriser jusqu’à 972 données des pays de l’UE », disent-ils. Plus vous jouez, plus il vous sera facile d’atteindre vos objectifs.