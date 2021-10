Age of Empires IV : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Age of Empires IV est là. Le retour de la saga stratégique de longue durée et bien-aimée de Relic Entertainment débarque sur les ordinateurs Windows 10 via le Xbox Store et Steam (disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass) dans le but de récupérer non seulement les joueurs d’antan, mais aussi d’éblouir les fans de la genre qui n’a pas apprécié les itérations précédentes. Votre PC est-il capable de l’exécuter ? Nous vous montrons la configuration système minimale et recommandée.

Vérifiez si votre ordinateur peut déplacer Age of Empires 4

Les exigences minimales pour Age of Empires IV sont assez modestes. Le titre exclusif Xbox pour PC ne nécessite que 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G avec un minimum de graphiques Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11.

Cet opus s’adresse à tous types de publics et est livré avec des modes à jouer seul ou en modes multijoueurs PvP ou PvE. Ceux qui sont perdus et ne savent pas rivaliser, l’étude a intégré des tutoriels conçus pour apprendre les règles de base de la mécanique en temps réel.

Comme nous l’avons conclu dans notre analyse, que vous pouvez déjà lire dans Netcost-Security : « L’arrivée de ce quatrième chapitre vise à faciliter l’entrée des nouveaux arrivants tout en maintenant la complexité que recherchent les vétérans. C’est, en gros, un point de rencontre moderne pour une formule par laquelle les années ne passent pas ». Avec une excellente courbe d’apprentissage et un excellent muscle jouable, le titre est amusant, avec une documentation historique élevée et des modes de jeu variés.

Exigences minimales:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G | Processeur avec prise en charge AVX requis

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Exigences recommandées:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits

Processeur : 3,6 GHz 6 cœurs (Intel i5) ou AMD Ryzen 5 1600 | Processeur avec prise en charge AVX requis

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : GPU Nvidia GeForce 970 ou GPU AMD Radeon RX 570 avec 4 Go et VRAM

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : 4 Go de RAM vidéo et 16 Go de RAM

Age of Empires IV sera mis en vente le 28 octobre exclusivement pour les PC Windows 10. Il n’est actuellement pas prévu de proposer le jeu sur les consoles Xbox One et Xbox Series.

Références | Fumer