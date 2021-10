Resident Evil Village se vend plus vite que Resident Evil 7

Capcom a confirmé que le rythme des ventes de Resident Evil Village est plus rapide que celui de son prédécesseur, Resident Evil 7: Biohazard, qui compte actuellement plus de 10 millions d’unités vendues. « La distribution du jeu dans le monde dépasse les 5 millions d’unités à un rythme plus rapide que son prédécesseur » dans la saga, a expliqué la société après avoir présenté son rapport financier pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Les Japonais ont également rappelé la stratégie qu’ils mettent en œuvre avec la franchise, qui transcende les jeux vidéo et atteint d’autres médias, surtout maintenant que la marque fête ses 25 ans. La première de la série CGI Resident Evil: Infinite Darkness sur Netflix n’est que le début, car la plate-forme recevra une fiction en direct. D’autre part, le nouveau film d’action en direct, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sortira en décembre.

Terreur dans la ville maudite

Dans Resident Evil Village, nous assistons à une nouvelle aventure d’Ethan Winters. Après les horribles événements qui ont eu lieu dans le manoir Baker, le couple a déménagé en Europe pour vivre en paix et loin des cauchemars. Cependant, ils découvriront bientôt que leur avenir est inextricablement lié aux horreurs du passé. Soudain, Mia est abattue et on dirait que Chris Redfield est devenu le méchant du film. Puis son bébé est kidnappé et Ethan court à la rescousse.

Il avance et atteint une ville mystérieuse, où le surnaturel semble être la règle. Là, Lady Dimistrescu et d’autres êtres fantomatiques l’attendent à bras ouverts, ou plutôt avec des poignards tendus.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, PC et Google Stadia. Capcom travaille sur une extension de l’histoire, bien qu’ils n’aient pas fourni plus de détails à ce sujet pour le moment.

Origine | Capcom