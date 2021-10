Surprise : Metroid Dread lance une démo gratuite sur le Nintendo Switch eShop

18 in 1 Accessoire Pour Nintendo Switch étui de Protection avec Protection d'écran, Support de Jeu, Coque de commutateur, Capuchon de Manette, poignée et Volant,Protection pour Joy-Con Manette

Qualité durable & Easy carrying : Matériau dur en EVA Oxford respectueux de l'environnement,Avec un Étui de Protection TPU et un Éui de Protection TPE construction solide, hydrofuge, antichoc, résistant aux rayures. fermeture à glissière facile et durable avec 2 languettes de fermeture à glissière permettant une utilisation durable. Dispose d'une sangle d'épaule durable réglable et d'une poignée latérale robuste pour l'extérieur ou le voyage en tout temps. Pack d’accessoires 18 en 1 pour Nintendo Switch : Station de charge + Étui de transport + Playstand + étui Joy-Con + boîtier de protection pour Switch + Switch Volants + Grips + Thumb Grip + Housse de boîtier pour contrôleur Pro + protecteur d'écran en verre trempé et etc Design intelligent : Étui à Grand Espace de Rangement et Étui de transport avec coque rigide et intérieur souple,pour protéger votre console Nintendo Switch contre les rayures et les chutes.La poche en maille zippée agrandit l'espace de stockage l'adaptateur d'alimentation et d'autres petits accessoires. Support Compact : Le support de jouabilité offre trois angles de vue et une meilleure expérience de jeu. Léger, pliable et en format de poche, pratique à transporter. Cadeau parfait pour les joueurs Switch : Répondez à tout ce dont vous avez besoin, apportez une expérience spéciale à vos proches ou offrez-vous un ensemble complet de kits d'accessoires professionnels à un prix de vente équitable et placez la barre plus haut dans votre expérience de jeu. Une boîte joliment emballée vous permettant d'économiser temps et argent