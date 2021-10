La PS5 dépasse les 13,4 millions d’unités vendues ; La PS4 atteint 116,6 millions

Sony Corporation a présenté ce jeudi le rapport financier correspondant au deuxième trimestre de l’exercice 2021 (T2 / FY2021) clos le 30 septembre. La société japonaise atteint le milieu du parcours avec des ventes de 3,3 millions d’unités de la famille de consoles PS5, ce qui porte le chiffre total à 13,4 millions d’unités expédiées depuis son lancement en novembre 2020.

De son côté, la PlayStation 4 ajoute 200 000 unités supplémentaires distribuées tout au long de ce trimestre et donne un total de 116,6 millions d’unités vendues ; la deuxième console la plus réussie de l’histoire de PlayStation. Selon le document, publié sur le site officiel de la firme japonaise, 76,4 millions de jeux vidéo ont été vendus ce trimestre ; dont 7,6 millions (10 %) correspondent à des titres propriétaires, ceux du label PlayStation Studios.

PS5 atteint 13,4 millions d’unités; La PS4 dépasse 116,6 millions d’unités

Concernant le ratio de jeux vidéo physiques et numériques, la tendance continue à augmenter. La division jeux vidéo de Sony consolide une part de 62 % des titres en distribution numérique ; Autrement dit, des logiciels vendus directement depuis le PlayStation Store. C’est 3 % de plus qu’à la même période il y a un an ; bien que moins qu’au dernier trimestre (T1), où 71 % des titres vendus sous le format numérique étaient enregistrés.

Au cours de la même période, la PS4 a transporté 13,8 millions d’unités ; 400 000 de plus que la PS5.

Le segment des logiciels et services, qui comprend les abonnements PS Plus, les ventes de DLC, les extensions et le contenu supplémentaire, nous laisse avec un total de 47,2 millions de membres abonnés à PlayStation Plus, une amélioration de 900 000 abonnés tout au long du trimestre en cours et très proche de l’absolu. record du service, enregistré au cours du quatrième trimestre du dernier exercice (47,6 millions de membres). La croissance annuelle est de 1,3 million d’abonnés.

Troisième meilleures données historiques PS Plus.

104 millions d’utilisateurs mensuels sur PSN ; 47,2 millions d’abonnés PS Plus

Enfin, la dernière donnée qui transcende le document est celle des utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network, 104 millions sur la période du 1er juillet au 30 septembre, soit une baisse d’un million de fidèles par rapport au dernier trimestre et de 4 millions de joueurs par rapport au même période il y a un an.

Au total, Sony a affiché un bénéfice d’exploitation de 2,72 milliards de dollars ; il s’agit du deuxième trimestre le plus important de l’histoire de Sony en termes de chiffre d’affaires et le deuxième en termes de bénéfices. PlayStation est à nouveau consacré comme le département de l’entreprise qui rapporte le plus de revenus aux coffres de l’entreprise.

PS5, manque de stock et prochaines grosses sorties

Le catalogue d’exclusivités PS5 a plusieurs noms sur la table, à la fois propriétaires et tiers, face à une année 2022 vraiment excitante pour toutes les plateformes. À commencer par Horizon : Forbidden West le 18 février, puis Gran Turismo 7 le 4 mars ; à la fois pour PS5 et PS4. En revanche on retrouve Forspoken au printemps et Uncharted : Legacy of the Thief Collection prévu pour début 2022 (plus tard sur PC). Un autre joyau de la couronne sera God of War: Ragnarok, un titre auquel nous pourrons jouer à un moment donné en 2022, sûrement au second semestre.

En ce qui concerne le stock de PS5, Intel assure que le manque d’approvisionnement en puces ne sera pas rétabli avant, peut-être, 2023. Sony est conscient qu’en 2022, nous continuerons à manquer d’unités.

Origine | Résultats financiers de Sony (T2 / FY2021) ; Développement commercial SIE