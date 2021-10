The King of Fighters XV confirme une bêta ouverte : date, modes et combattants

SNK a annoncé dans State of Play le 27 octobre une bêta ouverte de The King of Fighters XV pour tous les joueurs PS4 et PS5. Le titre de la saga de combat de longue durée, dont la sortie est prévue le 14 février 2022, nous permettra de tester ses serveurs avec une multitude de personnages et divers modes à des dates précises. Nous vous expliquons tous les détails et comment vous inscrire à la bêta ouverte KOF 15.

Bêta ouverte de King of Fighters XV : dates confirmées

La bêta ouverte de King of Fighters XV débutera le 19 novembre à 04h00 (CET) et se terminera le 22 novembre à 15h59 (CET). Pendant ces jours, tous les joueurs PS4 et PS5 pourront jouer sans limite avec un total de huit personnages que nous passons en revue ci-dessous. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le PS Store, de vous rendre dans l’onglet KOF XV et de télécharger la bêta après vous être connecté avec notre compte PlayStation Network.

Début de la bêta : 19 novembre à 04h00 CET

Fin de la bêta : 22 novembre à 15h59 CET

Le roi des combattants XV

Combattants et modes de jeu confirmés dans la bêta ouverte

Au total, ce sont les huit personnages que nous pouvons sélectionner dans la bêta ouverte de The King of Fighters XV : Dolores (qui fait ses débuts dans The Fing of Fighters) ; Shun’ei, le héros du KOF XV ; les membres de l’équipe Orochi (Yashiro, Shermie et Chris) ; et les membres de l’équipe des Trésors Sacrés (Kyo Kusanagi, Iori Yagami et Chizuru Kagura).

Enfin, en ce qui concerne les modes de jeu, nous aurons deux modes en ligne (Casual Combat et Room Combat) et deux autres hors ligne (Entraînement et Versus). Concernant la Saga Combat, la nouveauté de KOF XV est incluse : Draft Vs.

Dolores, nouveau personnage de The King of Fighters XV

The King of Fighters XV sort le 14 février 2022 sur Xbox, PlayStation et PC

Au total, The King of Fighters XV comportera un total de 39 personnages de lancement sélectionnables. Cet opus intégrera la mécanique Shatter Strike, avec laquelle le studio japonais espère que nous pourrons tirer encore plus parti des mouvements spéciaux pour donner plus d’excitation aux affrontements. Nous pouvons également le tester en bêta ouverte. Ce qui ne changera pas, c’est le système 3 contre 3, fleuron de la série.

The King of Fighters XV sortira le 14 février 2022 sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC Windows 10 via Steam et Epic Games Store.

