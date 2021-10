Star Ocean : The Divine Force annoncé sur PS4 et PS5

Star Wars Jedi : Fallen Order pour PS4

Devenir un Jedi n’est plus un rêve inaccessible avec Jedi : Fallen Order, qui vous propose un système de combat au sabre laser novateur mêlant frappes, parades, esquives et capacités dévastatrices liées à la Force Ancien Padawan fuyant l’Empire, vous devrez terminer votre entraînement avant que les Inquisiteurs impériaux ne découvrent vos plans pour rétablir l’Ordre Jedi Forêts séculaires, falaises balayées par les vents ou encore jungles surnaturelles sont autant d’écosystèmes uniques en leur genre que vous pourrez explorer sans limites dans Jedi: Fallen Order Précommandez Star Wars Jedi : Fallen Order et obtenez des équipements cosmétiques inédits pour votre sabre laser et votre compagnon droïde