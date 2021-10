Little Devil Inside jette un œil à leur carte dans une nouvelle vidéo

Plus d’un mois après que Sony a annoncé une partie de ce qu’elle a en préparation pour PS4 et PS5 au PlayStation Showcase, la société japonaise s’est maintenant concentrée sur ses partenaires. Le nouveau State of Play, que nous avons suivi minute par minute dans Netcost-Security, s’est concentré sur des titres tiers, parmi lesquels Little Devil Inside, un produit indépendant qui était connu pour être présent et qui sortira dans les machines du japonais. et sur PC. A travers un trailer, Neostream a détaillé sa carte.

« Il s’agit de notre première révélation de la carte du monde Little Devil Inside, notre intention était donc de donner un aperçu du fonctionnement du voyage », commente l’étude sur le blog officiel de PlayStation. Ils ont conçu une représentation « dynamique et miniature » de la cartographie. Au cours du voyage, les joueurs rencontreront divers événements. Dans certains cas, ils sont obligatoires, mais dans la plupart des cas, la décision reviendra à l’utilisateur. « Beaucoup sont des interactions simples qui peuvent être exécutées à partir de la carte de voyage », comme dégager une route ou remplir le réservoir d’essence du véhicule.

Les développeurs ont confirmé qu’il est possible de lancer la carte à pied, ainsi que de le faire à cheval ou dans des véhicules (train inclus). Bien que la marche soit la méthode la plus lente, il est possible d’atteindre des zones impossibles d’accès depuis d’autres moyens de transport. Little Devil Inside a été conçu pour toucher émotionnellement le joueur, il a donc été développé avec un rythme très spécifique.

Quoi de neuf pour PS4 et PS5

PlayStation Studios, le réseau de développeurs internes de la firme japonaise, n’est pas resté les bras croisés. En raison de la pandémie de coronavirus, il y a eu quelques retards, mais le calendrier à court et moyen terme a des noms très puissants.

Après Returnal et Ratchet & Clank : A Dimension Apart, le 18 février nous pourrons profiter de la nouvelle aventure avec Aloy. Horizon Forbidden West poursuit l’histoire originale et s’appuie sur le gameplay du premier, bien qu’avec de nouvelles fonctionnalités au niveau jouable. Le travail de Guerrilla Games tirera parti du matériel de la machine de nouvelle génération, bien qu’ils aient garanti que ceux qui jouent sur la console précédente profiteront d’une bonne version.

Une autre des productions les plus attendues est Gran Turismo 7, le simulateur de voiture de Polyphony Digital, qui ramène un mode de jeu que de nombreux fans attendaient, GT. Les courses débuteront le 4 mars. Et pour la course que Kratos et Atreus devront disputer dans God of War : Ragnarok, une épopée d’action qui fermera l’arc dans la mythologie nordique.