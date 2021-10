Voici le skin Sierra du Fortnite Club de novembre 2021

Epic Games présente officiellement le skin Sierra, qui sera le cadeau pour les abonnés du Fortnite Club au cours du mois de novembre 2021. Ce nouveau skin Fortnite Battle Royale fait partie de The First Shadows, les minions originaux de Midas. Nous vous montrons à quoi ressemble ce nouveau skin de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 juste en dessous :

Fortnite : voici le skin Sierra, disponible le 1er novembre

Art officiel de le skin de Sierra dans Fortnite

A 16h00 CEST le mardi 27 octobre 2021, Epic Games a fait l’annonce officielle de ce nouveau skin. Le club Fortnite de novembre 2021 comprendra tous les éléments suivants :

Tous les objets du Fortnite Club en novembre 2021

Tous les objets Sierra dans Fortnite

Skin Sierra (comprend un style alternatif rose et bleu appelé Stormpiercer)

Sac à dos de fortune pour accessoire de randonnée (comprend un style alternatif rose et bleu appelé Storm Stripper)

Outil de collecte de dents double (comprend un style alternatif rose et bleu appelé Stormplaster)

Wrap Vengeance Fluorescent

Écran de chargement de Sierra’s Revenge

Accès au Battle Pass pour la saison en cours

1 000 V-Bucks

Sierra est l’un des serviteurs originaux de Midas, appelé The First Shadows. Les deux autres sont Burning Wolf et Origins of Chaos; Burning Wolf était le skin Fortnite Club pour septembre 2021, tandis que Origins of Chaos était le skin Fortnite Club pour octobre 2021.

Art officiel de The First Shadows dans Fortnite

Si nous avons été abonnés au Fortnite Club ces trois mois et avons obtenu ces trois skins, nous obtiendrons gratuitement un style supplémentaire pour chacun d’eux.

Art officiel des styles alternatifs de The First Shadows in Fortnite

Le skin et les accessoires Sierra seront disponibles sans frais supplémentaires pour tous les membres du Fortnite Club à partir du lundi 1er novembre 2021 à 02h00 CEST. Nous publierons un nouvel avis à ce sujet à ce moment pour vous le rappeler.

Qu’est-ce que le Fortnite Club ? Quels avantages cela nous apporte-t-il ?

Origins of Chaos est le skin Fortnite Club pour octobre 2021

Le Fortnite Club est un type d’abonnement mensuel au jeu qui est sorti en décembre 2020. Pour 11,99 € par mois, nous obtiendrons, chaque mois, tout ce qui suit :

Accès au Battle Pass de la saison dans lequel se trouve le jeu au moment où nous nous inscrivons.

1 000 V-Bucks à dépenser pour tout ce que nous voulons.

Accès immédiat au pack exclusif pour le mois dans lequel vous vous trouvez. En octobre 2021, nous avons Chaos Origins avec ses objets.

Le skin cadeau avec le Fortnite Club en octobre 2021 est Origins of Chaos.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration