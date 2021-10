Shoji Meguro, compositeur de Persona et Shin Megami Tensei, quitte Atlus : cap sur l’indie

Shoji Meguro, l’un des compositeurs les plus reconnaissables d’Atlus et auteur de nombreuses bandes originales de sagas RPG aussi influentes que Persona ou Shin Megami Tensei, a annoncé qu’il quittait Atlus après plus de deux décennies d’engagement total dans la coopération japonaise. entreprise à se lancer dans de nouveaux projets indépendants. Celle-ci est collectée par des médias tels que Games Industry, assurant que le célèbre compositeur japonais annoncera bientôt ses nouveaux projets dans l’industrie du jeu vidéo.

Compositeur de sagas comme Persona et Shin Megami Tensei

Shoji Meguro est arrivé chez Atlus au milieu des années 90 pour se consacrer à la création des bandes originales de franchises telles que Persona ou Shin Megami Tensei. À tel point qu’il a été l’un des artistes clés de la société, même dans des titres récents comme Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers et même Project Re Fantasy. A tel point que le compositeur a quitté Atlus en septembre dernier, bien qu’il ne l’ait pas communiqué jusqu’à présent ; Par curiosité, Meguro lui-même a révélé que ces dernières années, il avait composé de la musique pour différents titres indépendants sous le pseudonyme de Megarock.

Bien sûr, bien qu’il se soit lancé dans la création de musique pour le marché indépendant, le compositeur assure qu’il continuera à collaborer avec Atlus en raison de la relation professionnelle et personnelle étroite qu’il entretient avec la société : « Alors que je me concentre sur le développement de mon propre jeu. , je continuerai à travailler avec Atlus sur les musiques de jeux, alors j’espère que ceux qui étaient inquiets de l’annonce soudaine seront soulagés », confie le musicien.

Enfin, Shoji Meguro n’a pas voulu manquer l’occasion de remercier Atlus pour son soutien inconditionnel durant toutes ces années, encourageant ses fans à le suivre dans ses prochaines étapes dans la création de jeux vidéo.

Origine | Industrie des jeux