Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters partage son premier journal de développement

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, le nouveau jeu vidéo RPG de stratégie de Complex Games et de l’éditeur Frontier Foundry situé dans un univers fantastique futuriste si populaire, présente son premier journal de développement. Cela a été partagé par les responsables, présentant les premières caractéristiques de ce prochain jeu de rôle tactique à travers une première vidéo sur un total de trois et qui arrivera au cours des prochains mois, jusqu’au lancement final du titre à un moment donné. en 2022 pour PC, via Steam et Epic Games Store.

Nouveau RPG tactique de l’univers Warhammer 40K

La première de ces vidéos d’une série en trois parties, Episode 1 – Beyond the Gate, donne aux joueurs un aperçu des mécanismes de jeu de base de Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, présenté par le directeur créatif Noah Decter.-Jackson. De plus, les créatifs de Complex Games explorent les deux couches du jeu : la première, Tactical Combat, offre un contrôle total sur un champ de bataille en constante évolution, de la personnalisation et du contrôle de votre force d’attaque au sol à la gestion des obstacles et des dangers dans l’environnement. . Le second, la gestion stratégique, couvre la gestion et les réparations du croiseur de bataille de l’escouade, The Baleful Edict, ainsi que la supervision de la bataille à l’échelle de la galaxie contre le Bloom.

Et c’est que le cadre et le contexte de ce nouveau jeu de l’univers Warhammer 40K visent à convaincre les fans par sa profondeur, avec des éléments tels que les Grey Knights ou le chapitre 666 des Space Marines, le tout avec un récit puissant de l’auteur du Bibliothèque noire d’Aaron Dembski-Bowden. De plus, Complex Games garantit que Chaos Gate est une grande source d’inspiration pour les fans de Warhammer 40,000.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters est désormais disponible sur la liste de souhaits pour une sortie en 2022.

Origine | Fonderie Frontière