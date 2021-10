Call of Duty : Vanguard, quand sera-t-il possible de précharger et de combien d’espace libre a-t-il besoin ?

Call of Duty : Vanguard a partagé la date à laquelle il sera possible de commencer le préchargement au format numérique. À partir du 29 octobre, vous pouvez le télécharger pour commencer à jouer dès le jour du lancement, prévu pour le 5 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Sledgehammer Games révèle également de combien d’espace libre il aura besoin sur votre disque dur.

Les informations ci-dessous concernent la version console. Depuis Activision ils soulignent que le preload en PC commencera le 2 novembre; nous connaîtrons plus de détails en profondeur, tels que vos besoins, « très bientôt ».

Combien pèse Call of Duty : Vanguard sur chaque plateforme ?

La taille de Vanguard sera nettement inférieure à celle vue dans les derniers épisodes de la saga. La société lance une technologie pour télécharger des textures pendant que vous jouez. Vous pouvez connaître les détails dans ce lien.

PS5 : 64,13 Go de téléchargement et 89,84 Go d’espace libre requis

PS4 : 54,65 Go de téléchargement et 93,12 Go d’espace libre requis

Xbox Series X | S : téléchargement de 61 Go et espace libre requis

Xbox One : 56,6 Go de téléchargement et espace libre requis

Pendant le téléchargement, vous pouvez choisir ce qu’il faut installer pour réduire encore plus sa taille.

Quand commence le préchargement de Call of Duty : Vanguard en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

En général, le préchargement de Call of Duty : Vanguard commencera à l’aube du 29 octobre. La PS5 et la PS4 le feront à partir de minuit (heure locale de chaque pays) sauf aux États-Unis et en Amérique latine, qui le feront à partir de 21h00 (PT) le 28 octobre. Si nous passons à Xbox Series X | S et Xbox One, cela commencera à 06h00 (CEST) le 29. Nous vous laissons le tableau ci-dessous :

Démarrage du préchargement sur PS5 et PS4

29 octobre

Espagne (heure française) : à 00:00

Argentine: 01:00 heures

Bolivie : 00:00 heures

Brésil : 01:00 heures

Chili : 00:00 heures

Cuba : 00:00 heures

États-Unis (Washington DC) : 00:00

Paraguay : 00:00 heures

Porto Rico : 00:00 heures

République dominicaine : 00:00 heures

Uruguay : 01:00 heures

Vénézuela : 00:00 heures

28 octobre

Espagne (Îles Canaries) : à 23h00

Colombie : 23h00

Costa Rica : 22h00

Equateur : 23h00

Salvador : 22h00

Guatemala : 22h00

Honduras : 22h00

Mexique : 23h00

Nicaragua : 22h00

Panama : 23h00

Pérou : 23h00

États-Unis (PT): 21h00

Démarrage du préchargement sur Xbox Series X | S et Xbox One

29 octobre

Espagne (péninsule et îles Baléares) : 06:00 heures

Espagne (Îles Canaries): 05:00 heures

Argentine: 01:00 heures

Bolivie : 00:00 heures

Brésil : 01:00 heures

Chili : 00:00 heures

Cuba : 00:00 heures

États-Unis (Washington DC) : 00:00

Paraguay : 00:00 heures

Porto Rico : 00:00 heures

République dominicaine : 00:00 heures

Uruguay : 01:00 heures

Vénézuela : 00:00 heures

28 octobre

Colombie : 23h00

Costa Rica : 22h00

Equateur : 23h00

Salvador : 22h00

Guatemala : 22h00

Honduras : 22h00

Mexique : 23h00

Nicaragua : 22h00

Panama : 23h00

Pérou : 23h00

États-Unis (PT): 21h00

Source : Blog Call of Duty