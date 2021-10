FUT FIFA 22 TOTW 6 avec Alaba, Upamecano et Salah maintenant disponible

FIFA 22 a partagé la sixième équipe de la semaine. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de booster à durée limitée ou via le marché des transferts.

Sixième équipe de la semaine FIFA 22

La liste se distingue par la participation d’Alaba dans le onze de départ. L’Autrichien reçoit une mention honorable pour le but qui a soutenu la victoire du Real Madrid dans le classique du football Français. Le match exceptionnel de Salah contre Manchester City ne passe pas non plus inaperçu. En fait, l’Egyptien est le footballeur le mieux noté de l’équipe avec 91 points de note.

Nous avons trouvé deux autres représentants de LaLiga Santander. D’un côté, il y a Óliver Torres, qui, en tant que milieu de terrain, porte sa valorisation à 81 points ; Joselu, l’avant-centre d’Alavés, a la même moyenne. Tous deux entrent dans la section des remplaçants de ce sixième set de la semaine.

Ensuite, nous vous laissons avec l’équipe complète :

Titres

PT : Gulácsi, 86 ans, RB Leipzig

CT : Alaba, 86 ans, Real Madrid

CT : Upamecano, 84 ans, Bayern Munich

CAI : Günter, 82, SC Fribourg

CT : Caleta-Car, 82, Olympique de Marseille

DCM : Rice, 84 ans, West Han United

MI : Smith Rowe, 84 ans, Arsenal

Médecin : Candreva, 82 ans, Sampdoria

Directeur : Salah, 91 ans, Liverpool

IE : Tadic, 86 ans, Ajax

SDD : Mount, 85, Chelsea

Suppléants et réservations

PT : Gomis, 81 ans

RS : Atal, 81

MC : Oliver Torres, 81 ans

DC : Siméone, 84 ans

ST : Taremi, 82 ans

BU : Joselu, 81 ans

DC : Roi, 81 ans

CAI : Ouwejan, 79 ans

MD : Kopic, 79 ans

DC : Berisha, 78 ans

DC : Bowman, 74 ans

ST : Alberto Toril, 73 ans

La source: EA Sports