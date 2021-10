Final Fantasy V Pixel Remaster confirme la date de sortie

Final Fantasy V Pixel Remaster arrivera bientôt sur PC (Steam) et appareils mobiles. Le lancement de la remasterisation est prévu le 10 novembre au prix conseillé de 17,99 euros. Si vous finalisez l’achat avant le 30 novembre, vous bénéficierez d’une remise de 20%, ce qui vous laisse à 14,39 euros.

Pixel Remaster, que comprend-il ?

Pixel Remaster est une compilation de remasters des six premiers versements numérotés de la série Final Fantasy. En pratique, il propose une sorte de retour aux origines, avec des sprites plus proches des originaux, entre autres améliorations de qualité.

De Square Enix, ils soulignent que dans ce cinquième volet, nous pouvons nous attendre à « un gameplay amélioré avec une interface modernisée, des options de combat automatiques, du contenu supplémentaire du Bestiaire, de la galerie et du lecteur de musique », entre autres éléments. Les graphismes 2D et la bande son ont été renouvelés ; en fait, Nobuo Uematsu a supervisé le travail d’accords qu’il a lui-même composé à son époque.

« Le King of Tycoon a senti un changement dans le vent. Lorsque les Cristaux qui maintiennent l’équilibre du pouvoir dans le monde sont en danger, le roi vient à la rescousse… mais disparaît. Quelque part, un jeune homme et son chocobo finissent par rencontrer des amis qui vont changer leur destin », explique l’éditeur dans sa description officielle sur Steam. « S’appuyant sur les systèmes d’emploi des jeux précédents, FFV comprend une sélection diversifiée d’emplois à essayer et un système de compétences unique qui vous permet de les combiner. »

Dans Netcost-Security, nous avons déjà examiné à quoi ressemblait le travail des Pixel Remasters lancés lors de la première vague. Vous pouvez lire nos impressions sur ce lien. Et qu’en est-il des autres plateformes ? Jusqu’à présent, il n’a fait ses débuts que sur PC, Android et iOS. L’éditeur a révélé que si la demanta est suffisamment élevée, ils envisageront de les déplacer vers d’autres systèmes.

La source: Final Fantasy sur Twitter