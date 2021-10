Resident Evil: Welcome to Raccoon City révèle le voyage du héros de Leon en vidéo

Leon S. Kennedy est l’un des personnages principaux de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, l’adaptation en direct tant attendue de la saga Capcom. Le survival-horror classique renaîtra sur grand écran avec une histoire plus proche de celle des jeux vidéo sur lesquels il est basé, mais dans quelle mesure ressemblent-ils aux héros que l’on connaît tous ? GameSpot a publié une courte vidéo dans laquelle Johannes Roberts, réalisateur et scénariste, réfléchit à cette question.

« Bienvenue à Raccoon City est essentiellement une histoire d’origine, nous assistons donc au voyage de Leon Kennedy », a-t-il déclaré alors que des séquences du film étaient intercalées. « Pour les fans, Leon est un héros d’action, mais nous voulions revenir au deuxième jeu original, où il est un héros légèrement naïf et méfiant. » Le réalisateur a rappelé qu’il ne voulait pas que le protagoniste ait le même aspect que dans le titre, une idée qu’il a déjà transmise.

EXCLUSIF : Un nouveau clip de Resident Evil : Welcome To Raccoon City révèle comment Leon S. Kennedy passe de « héros ringard et réticent » à celui que les fans du jeu connaissent et aiment. pic.twitter.com/p6SFQsHrI2

– GameSpot (@GameSpot) 27 octobre 2021